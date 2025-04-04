Застройщики не отдают ключи

Более 48% жилых новостроек в России в первом квартале 2025 года были сданы в эксплуатацию с нарушением первоначальных сроков. Это максимальное значение за последние четыре года. Девелоперы балансируют на грани рентабельности и иногда намеренно откладывают сдачу объектов. При этом уже больше года в стране действует правительственный мораторий на выплату неустоек дольщикам за срыв сроков передачи ключей от квартир.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В первом квартале 2025 года по всей России доля многоквартирных домов, введенных с нарушением первоначальных сроков, достигла максимума за последние четыре года — 48,4%, подсчитали в Едином ресурсе застройщиков (ЕРЗ.РФ) по запросу “Ъ”. Предыдущий антирекорд был зафиксирован в первом квартале 2021 года, когда девелоперы сдали позже установленного срока 51% жилья, уточнили в ЕРЗ.РФ. В Минстрое на вопросы “Ъ” не ответили.

Вовремя вводить жилье застройщикам мешают перебои с поставками зарубежных материалов и оборудования, смены поставщиков и генподрядчиков, проблемы с финансированием, перечисляет управляющий директор «Метриума» Руслан Сырцов. К задержкам может привести нехватка рабочих на стройках, а также ошибки при проектировании домов и проблемы с подключением коммуникаций объектов, добавляет эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Помимо роста доли введенного с нарушением сроков жилья, увеличился средний срок переноса объектов. В январе—марте 2025 года средний перенос фактического срока ввода многоквартирного дома или передачи квартир дольщикам вырос на 23% к предыдущему кварталу, до 6,9 месяца, подсчитали в ЕРЗ.РФ. Рост начался после цикла снижения. В октябре—декабре 2024 года средний перенос составил 5,6 месяца, в июле—сентябре — 5,7 месяца.

Переносы сроков — вынужденная мера: застройщики балансируют на грани рентабельности из-за падения спроса и повышения ключевой ставки Центробанка, уверяет управляющий партнер девелоперской компании Unikey Айгуль Юсупова.

По данным аналитического центра «Дом.РФ», в 2024 году объем продаж новостроек в России сократился на 22% год к году, до 26,7 млн кв. м. Низкие продажи не позволяют наполнять эскроу-счета такими же темпами, какими требуется финансировать стройку, поясняет глава ЕРЗ.РФ Кирилл Холопик. Даже при нормальных темпах строительства застройщики намеренно откладывают сдачу объектов, если план продаж выполнен лишь на 50–60%, так как после ввода дома средств с эскроу-счетов не хватит даже на погашение кредитов, отмечает Айгуль Юсупова.

Стройиндустрию поддерживает правительственный мораторий на взыскание и начисление неустоек с девелоперов за срыв сроков передачи квартир, действующий уже более года, напоминает топ-брокер Whitewill Екатерина Левина. «Для некоторых застройщиков это стало фактором расслабления»,— не исключает она. Мораторий не является единственной причиной задержек, но делает переносы экономически оправданным решением в текущих кризисных условиях, возражает Айгуль Юсупова.

Из-за моратория дольщики несут финансовые потери. Они не могут претендовать на получение пеней в размере 1/300 ключевой ставки ЦБ от цены договора за каждый день просрочки, констатирует Антон Тренин.

По его подсчетам, при средней стоимости жилья в российских новостройках примерно в 170 тыс. руб. за 1 кв. м и средней площади строящейся квартиры 49 кв. м задержка передачи ключей на полгода при текущей ключевой ставке могла бы привести к неустойке более 1 млн руб., если бы не действовал мораторий. Властям следует поддерживать застройщиков, но не в ущерб дольщикам, уверен Руслан Сырцов.

Если дольщик вынужден снимать жилье во время просрочки строительства, его ежемесячные расходы могут увеличиваться на сумму аренды, отмечает Антон Тренин. Это также внушительные суммы. По подсчетам «Дом.РФ», в феврале 2025 года средняя стоимость аренды жилья составляла в Москве 95 тыс. руб. в месяц, в Санкт-Петербурге — 49 тыс. руб., в городах-миллионниках без столиц — 36 тыс. руб. и в крупных городах с населением от 0,5 млн до 1 млн жителей — 32 тыс. руб. Исходя из этого дополнительные средние расходы дольщиков, которым на полгода задерживают передачу квартиры, составят от 192 тыс. руб. в небольшом городе до 570 тыс. руб. в столице.

Дарья Андрианова