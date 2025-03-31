Генпрокуратура России попросила приостановить запрет «Талибана»

Генпрокуратура России попросила Верховный суд приостановить запрет деятельности движения «Талибан» (признан в России террористическим и запрещен). Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на Верховный суд. Рассмотрение дела пройдет в закрытом режиме 17 апреля.

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«В Верховный суд Российской Федерации поступило и принято в производство административное исковое заявление генерального прокурора Российской Федерации о приостановлении запрета деятельности движения "Талибан", включенного в единый федеральный список организаций, в том числе иностранных и международных организаций, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации террористическими»,— сообщили в Верховном суде (цитата по «Интерфаксу»).

По данным агентства, заседание назначено на 17 апреля 14:00 мск.

В начале года глава МИД РФ Сергей Лавров сообщал, что процесс исключения движения «Талибан» (признано в РФ террористическим и запрещено) из перечня террористических организаций продолжается. Он проходит в рамках закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", принятого в декабре 2024 года. Предлагалось исключить из списка «Талибан» и сирийскую «Хайат Тахрир аш-Шам» (признаны в РФ террористическими и запрещены). В документе говорится, что исключение возможно, если движение прекратило пропаганду, оправдание и поддержку терроризма.

Подробнее о пересмотре Москвой решения о признании движения террористическим — в материале «Ъ».

Анастасия Домбицкая