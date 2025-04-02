Чемодан, вокзал, надзор

Президент Владимир Путин ликвидировал главное управление по вопросам миграции МВД, организованное в 2016 году. На его базе создана Служба по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан, которую возглавил бывший заместитель генпрокурора России Андрей Кикоть, получивший статус первого заместителя главы МВД. Перед реформой в миграционном ведомстве была проведена комплексная проверка, выявившая многочисленные нарушения. Эксперты надеются, что сотрудники новой службы будут заниматься не только надзорными и полицейскими вопросами, но и, например, социальными проблемами, связанными с мигрантами, обеспечивая при этом межведомственные взаимодействия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший заместитель генпрокурора России Андрей Кикоть перешел в МВД, где возглавил новую службу

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Бывший заместитель генпрокурора России Андрей Кикоть перешел в МВД, где возглавил новую службу

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Указы президента о создании Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан МВД и назначении первым заместителем министра—руководителем службы Андрея Кикотя последовали после встречи его бывшего руководителя генпрокурора Игоря Краснова с членами Совета федерации.

Среди прочего глава надзорного ведомства сообщил, что существенное влияние на распространение террористической угрозы продолжает оказывать «миграционный фактор» и что к уголовной ответственности за «радикальные посягательства» за год привлечено 179 иностранных граждан (в основном выходцы из Средней Азии.— “Ъ”).

При этом, отметил господин Краснов, «проверка органов внутренних дел показала значительные упущения при осуществлении миграционного контроля». Во многом именно по этим причинам отсутствовала актуальная информация о статусе и перемещениях иностранцев, не обеспечивался их выезд из страны.

В марте на коллегии надзорного ведомства господин Краснов сообщал, что «целевая проверка» проводилась по поручению президента Владимира Путина. В ходе нее было выявлено «множество фактов неправомерной выдачи патентов, видов на жительство, фиктивной регистрации, даже прямого участия правоохранителей в преступных схемах».

По данным “Ъ”, речь идет о десятках уголовных дел об организации незаконной миграции (ст. 322.1 УК) в отношении полицейских, которые возбуждались буквально по всем регионам страны.

Пожалуй, самым известным из их фигурантов стал замначальника соответствующего управления ГУ МВД по Москве Дмитрий Тахтаулов, получивший шесть с половиной лет и антикоррупционный иск о конфискации активов, в том числе четырех квартир.

Миграционную службу на базе главного управления по вопросам миграции МВД еще предстоит создать. По данным “Ъ”, учитывая важность возлагаемых на нее задач, планируется увеличить штаты нового подразделения министерства, расширить международную составляющую ее работы и прочее, фактически организовав некий прообраз ФМС. Пока же нет даже положения о новой службе.

«Эти решения (о создании службы.— “Ъ”) позволят с большей результативностью решать связанные с миграционными процессами вопросы, а также существенно увеличить динамику этой работы, значительно улучшить координацию между ведомствами»,— отметила официальный представитель МВД Ирина Волк. Основными задачами службы она назвала «упорядочивание миграционных процессов, реализацию мер, направленных на соблюдение мигрантами российского законодательства и снижение противоправной деятельности».

Место генерал-лейтенанта полиции Валентины Казаковой, возглавлявшей главк и имеющей необходимую для пенсии выслугу лет (в органах внутренних дел с 1993 года), займет бывший замгенпрокурора Андрей Кикоть, являющийся государственным советником юстиции 1-го класса, что соответствует званию генерал-полковника.

Став начальником новой службы, генерал Кикоть получил статус первого замминистра.

Источники “Ъ” полагают, что именно генералу, выходцу из прокуратуры, будет проще наладить работу новой службы, поскольку именно сотрудники надзорных органов сейчас обеспечивают межведомственное взаимодействие в рамках борьбы с преступностью и, например, при ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Ранее куратором миграционного главка являлся другой первый заместитель министра Владимира Колокольцева, генерал-полковник Александр Горовой. В ближайшее время его должны исключить из заместителей председателя правительственной комиссии по миграционной политике. Отметим, что до указа 2 апреля среди всех правоохранительных органов два первых зама были только у директора ФСБ.

Глава думского комитета по делам СНГ Леонид Калашников в разговоре с “Ъ” положительно оценил создание нового ведомства. «Президент не раз говорил об этом, но все прекрасно понимали: если создать гражданский орган и попытаться перевести все функции из МВД туда, то можно получить и минусы (в виде снижения эффективности исполнения этих функций.— “Ъ”),— пояснил господин Калашников.— Поэтому логичнее всего было создать его при МВД в виде агентства по типу Россотрудничества при МИДе». Напомним, 19 декабря 2024 года во время «Итогов года» Владимир Путин заявил, что в рамках МВД нужно создать отдельный «мощный центр», который бы занимался работой в этой сфере.

Кроме того, отметил депутат, работа в сфере миграции «очень сложная» и не всегда связана исключительно с контролем въезда и выезда иностранцев: «Мы в Думе приняли закон по образованию для детей мигрантов и много других инициатив. Было бы правильно, чтобы это агентство занималось бы в том числе этими вопросами и межведомственным взаимодействием».

В свою очередь, экс-замглавы ФМС Вячеслав Поставнин заявил “Ъ”, что необходимость реформирования миграционной сферы «назрела давно», поскольку «контрольно-надзорные функции далеко не все в миграции».

Все исследовательские группы, в которых он состоял, «в один голос говорили, что надо создавать отдельное ведомство». «Но, видимо, консенсуса достичь не могли — МВД не хотело отдавать эти функции: боялось, что мы вовсе потеряем контроль за миграцией»,— предположил эксперт. Он полагает, что в дальнейшем миграционная служба при МВД станет автономной. «Если все это приведет к созданию компетентного ведомства, то это будет замечательно. Особенно сейчас, когда у нас дефицит трудовых ресурсов, хромает демография, социальная, межнациональная напряженность присутствует, стоят вопросы адаптации и интеграции»,— заключил господин Поставнин.

Николай Сергеев, Эмилия Габдулина