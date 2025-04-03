Трудные подростки получат свою базу

Правительство поручило Минпросвещения создать государственную информационную систему (ГИС), в которую будет вноситься информация о несовершеннолетних беспризорниках, попрошайках, нарушителях и подростках, совершающих «антиобщественные действия». В систему также попадут данные о родителях, не исполняющих обязанности по воспитанию несовершеннолетних, вовлекающих подростков в употребление спиртного и наркотиков. Изначально планировалось запустить ГИС до 1 мая 2025 года, но срок сдвинули на семь месяцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Правительство опубликовало постановление, которое регулирует работу новой государственной информационной системы «профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». Федеральным оператором ГИС станет Минпросвещения.

Создание системы с реестром детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации (беспризорных, занимающихся бродяжничеством, попрошайничеством и т. д.), предусмотрено федеральным законом, принятым в августе 2024 года. Один из авторов законопроекта глава думского комитета по молодежной политике Артем Метелев (ЕР) приводил данные, согласно которым на профилактическом учете стоят больше чем 420 тыс. несовершеннолетних.

Закон ввел систему наставников, которые будут работать с трудными подростками, в том числе организуя их досуг, участие в культурных мероприятиях, привлекая к занятиям спортом и т. д.

Решение о назначении наставников будут принимать комиссии по делам несовершеннолетних (КДН), используя новую базу данных всех трудных подростков. Желающие стать наставниками будут регистрироваться на портале «Добро.РФ».

Для анализа «состояния дел в области безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» внутри новой ГИС будет собираться статистика обо всех подростках, употребляющих алкоголь и наркотики; совершивших преступления (или осужденных условно), административные правонарушения или «антиобщественные действия»; занимающихся бродяжничеством, попрошайничеством, а также не обучающихся в школах или сбежавших из семей либо приютов.

В системе также будут аккумулироваться данные о делах, возбужденных в отношении родителей по ст. 5.25 КоАП (неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних), ст. 6.10 КоАП (вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкоголя и наркотиков) и по другим составам.

Информацию в ГИС будут передавать в том числе органы внутренних дел, КДН, школы, приюты для детей-сирот, органы опеки и соцзащиты, учреждения культуры и спорта, центры временного содержания несовершеннолетних нарушителей, воспитательные колонии, следственные изоляторы и уголовно-исполнительные инспекции.

«Нужно объединить информацию из всех существующих региональных информационных систем по контролю подростков,— пояснил “Ъ” депутат Артем Метелев.— В их наполнении сегодня участвуют помимо полиции десятки разных ведомств. Взаимодействие между ними очень сложное, в некоторых регионах оно до сих пор происходит только на бумаге. Эффективность такой работы очень низкая. В связи с этим и создается единая электронная федеральная система».

“Ъ” запросил у Минпросвещения информацию о том, как конкретно будет проходить отбор наставников и есть ли информация по числу лиц и организаций, готовых включиться в эту работу, но ответ на момент подписания номера не получил. Изначально министерство сообщало, что ГИС заработает с 1 мая этого года, но на днях ведомство перенесло срок ее ввода в эксплуатацию на 1 декабря 2025 года. Этот же срок обозначен и в опубликованном постановлении правительства: до этой даты министерство должно ввести в ГИС все сведения об поставщиках информации о подростках.

Эмилия Габдуллина, Иван Буранов