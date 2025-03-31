Минздрав: почти 6 млн россиян болеют сахарным диабетом

Сахарный диабет в России есть у около 6 млн россиян, из них почти 67 тыс. — дети, сообщила директор департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава Екатерина Каракулина в ходе круглого стола в Госдуме. Она добавила, что в 2024 году в России были выявлены 465 тыс. случаев сахарного диабета среди взрослых и более 8,5 тыс. случаев среди детей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

В ноябре прошлого года в Минздраве сообщали, что число больных сахарным диабетом в России выросло более чем в два раза за последние 20 лет. Ведомство тогда указывало на «пандемический характер» болезни. По данным Минздрава, чаще всего это заболевание выявляется в Карелии, Ивановской и Кировской областях, где более 5 тыс. заболевших на 100 тыс. жителей. В эпидемиологических лидерах по диабету также Архангельская и Курганская области.

Международный журнал The Lancet ранее сообщал, что в России доля диабетиков является средней (как для мужчин, так и для женщин), составляя порядка 7,6–8,3% всего населения. В этом отношении РФ оказалась сравнима с Великобританией, Южной Кореей, Эфиопией, Китаем, Италией и некоторыми другими крупными развитыми и развивающимися государствами.

Подробнее — в материале «Ъ» «Жизнь настала сахар».

Полина Мотызлевская