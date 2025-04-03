ОПЕК плюсует нефть

ОПЕК+ ускоряет снятие ограничений на добычу нефти и в мае увеличивает объемы производства на 411 тыс. баррелей в сутки. Это соответствует трем ежемесячным повышениям. Квота для РФ на этот месяц повышена с запланированных ранее 9,03 млн до 9,08 млн баррелей в сутки. Аналитики предупреждают о рисках снижения мирового спроса на нефть из-за пошлин США и о возможном падении котировок до $60 за баррель.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Страны ОПЕК+ увеличат в мае совокупный объем добычи на 411 тыс. баррелей в сутки (б/c), что эквивалентно трем ежемесячным надбавкам. Об этом организация сообщила по итогам встречи 3 апреля. Согласно новому плану, квота России в мае — 9,08 млн б/с. Прежний план подразумевал выход РФ на этот уровень в июле. Квота для Саудовской Аравии в мае была увеличена до 9,2 млн б/с. Соответственно, повышены квоты и других участников альянса.

В заявлении ОПЕК+ сказано, что принятое решение связано с продолжающимся улучшением фундаментальных рыночных факторов и позитивным прогнозом, а также позволит альянсу продолжать поддерживать стабильность рынка.

При этом у стран-участниц будет возможность ускорить компенсации перепроизводства. Новые компенсационные графики будут представлены в секретариат ОПЕК+ к 15 апреля, уточняется в сообщении. В правительстве РФ отметили, что восемь стран ОПЕК+ подтвердили свою приверженность добровольным корректировкам добычи нефти, а также намерение полностью компенсировать любой перепроизведенный объем с января 2024 года.

В ОПЕК+ напомнили, что постепенное увеличение добычи может быть приостановлено или отменено в зависимости от рыночных условий. Мировые цены на нефть негативно отреагировали на решение ОПЕК+. На 19:20 мск июньские фьючерсы марки Brent подешевели на 6,72%, до $69,9 за баррель. Хотя темпы падения к вечеру замедлились: на 18:00 мск котировки снижались более чем на 7%.

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков говорит, что принятая мера ОПЕК+ — «негативна для России и крайне несвоевременна».

По его словам, есть риски снижения спроса на нефть из-за введенных президентом США Дональдом Трампом пошлин, которые могут замедлить глобальную торговлю. Если ее объемы сократятся, это приведет к падению спроса на топливо и мировая экономика впервые после пандемии может войти в рецессию, указывает эксперт. По оценкам аналитиков S&P Global, снижение темпов роста мирового ВВП примерно на 1% грозит сокращением спроса на нефть на 0,5 млн б/с в 2025 году. Решение ОПЕК+ также создает дополнительное давление на стоимость нефти, которая, по оценке Игоря Юшкова, может опуститься до $60 за баррель.

69,7 доллара за баррель — средняя цена нефти Urals, заложенная в бюджет РФ на 2025 год.

По словам господина Юшкова, такое снижение цен особенно невыгодно для РФ, поскольку скидка на российскую нефть марки Urals сохраняется, а рубль укрепляется к доллару. Оба этих фактора негативно влияют на доходы российского бюджета от экспорта углеводородов, где на 2025 год заложена средняя цена $69,7 за баррель Urals. В то же время Игорь Юшков не исключает, что ОПЕК+ может пересмотреть свою политику, если цена нефти на глобальном рынке приблизится к $60 за баррель. В таком случае в мае альянс способен отложить свое решение по увеличению добычи, добавляет он.

Старший аналитик БКС Кирилл Бахтин констатирует, что решение ОПЕК+ свидетельствует о твердом намерении восьми ключевых участников альянса отказаться от дополнительных добровольных ограничений, принятых в начале 2024 года.

Он поясняет, что в последние годы страны ОПЕК+ сокращали собственную добычу, но затем не могли восстановить объемы из-за того, что потерянную долю рынка занимали те, кто не входит в альянс. Сейчас ОПЕК+ как раз выходит из этого замкнутого круга, полагает аналитик.

По его словам, увеличение добычи сверх первоначальных планов при цене $75 за баррель более обоснованно, чем при $70 за баррель и ниже. До объявления ОПЕК+ цена нефти находилась примерно на уровне $75 за баррель. Господин Бахтин отмечает, что такая стоимость сформировалась из-за угроз США ввести торговые пошлины на нефть из Ирана, Венесуэлы и России. На цену также повлияли новости о сокращении на несколько месяцев отгрузок нефти по системе Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) почти вдвое (см. “Ъ” от 1 апреля). Аналитик также обращает внимание, что добыча нефти в США в начале этого года достаточно стабильна — около 13,6 млн б/c. По этой причине ОПЕК+ не видит угрозы существенного роста добычи нефти в США даже при цене Brent в $70–75 за баррель, считает Кирилл Бахтин. Прогноз БКС по средней цене нефти на 2025 год — $70 за баррель.

Ольга Семеновых