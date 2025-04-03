В парламент Венгрии внесен законопроект о выходе из МУС

Правительство Венгрии внесло в парламент законопроект о выходе страны из Международного уголовного суда (МУС). Об этом сообщил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто. По его словам, выдав ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, МУС «дискредитировал не только себя, но и всю международную систему».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Eduardo Munoz / Reuters Фото: Eduardo Munoz / Reuters

«Мы, венгры, не хотим быть частью политически мотивированной судебной системы. Поэтому правительство решило инициировать денонсацию Римского статута и выход Венгрии из Международного уголовного суда»,— сказал Петер Сийярто в видеообращении на странице в Facebook (принадлежит экстремистской и запрещенной в РФ Meta).

Как пояснил министр, парламент может начать обсуждение законопроекта до конца апреля, а проголосовать — в конце мая. После принятия инициативы Венгрия уведомит ООН о выходе из МУС. Согласно международному законодательству, решение вступит в силу через год.

Сегодня, 3 апреля, Биньямин Нетаньяху прибыл в Будапешт, несмотря на ордер МУС на его арест, выданный из-за действий израильских военных в секторе Газа. Ордер должны приводить в исполнение государства—члены Римского статута. При этом власти Венгрии раскритиковали решение суда.

Лусине Баласян