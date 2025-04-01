Конституционный минимум

Заместитель председателя Конституционного суда (КС) Сергей Маврин ушел из жизни 1 апреля, сообщила пресс-служба суда. Его кончина не только стала невосполнимой утратой для КС и всего юридического сообщества, но и до предела обострила и без того непростую кадровую проблему. В этом году КС покидают сразу четыре судьи в связи с достижением предельного возраста. При этом после смерти господина Маврина в составе суда уже осталось всего восемь членов из 11, и это минимальное число, при котором суд сохраняет правомочность. Обсуждение новых кандидатов в КС уже идет, и теперь этот процесс, возможно, придется ускорить.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран После смерти Сергея Маврина в Конституционном суде осталось минимально допустимое по закону число судей

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ После смерти Сергея Маврина в Конституционном суде осталось минимально допустимое по закону число судей

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Уход Сергея Маврина стал непредвиденной и большой потерей, говорят собеседники “Ъ” в судейском сообществе: он был честным и принципиальным человеком, а также очень сильным профессионалом.

Сергей Маврин родился в 1951 году в Брянске, в 1977-м закончил Ленинградский госуниверситет по специальности «правоведение» и там же в течение 13 лет возглавлял кафедру трудового права и охраны труда. Позже в течение 10 лет представлял РФ в Комитете экспертов по применению конвенций и рекомендаций Международной организации труда, входящей в систему ООН. Судьей КС господин Маврин стал в феврале 2005 года, а в 2009 году назначен заместителем председателя суда.

Смерть зампреда КС неожиданно обострила наметившуюся ранее в суде кадровую проблему. В 2025 году, как сообщал “Ъ”, КС в плановом порядке должны покинуть сразу четыре судьи, достигшие предельного возраста в 70 лет (это ограничение не распространяется лишь на председателя КС и его заместителя). В феврале полномочия уже сложил Сергей Казанцев, в марте —Лариса Красавчикова, а в ближайшие полгода 70-летнего рубежа достигнут еще два судьи — Николай Мельников (в мае) и Людмила Жаркова (в сентябре). По закону КС остается правомочным, если в его составе не менее восьми судей, но после кончины Сергея Маврина этот минимальный порог уже достигнут. Так что теперь замену ушедшим судьям придется искать очень оперативно, поскольку КС балансирует на грани утраты кворума в случае какой-то непредвиденной случайности.

Восемь — это минимальное число судей, чтобы КС мог продолжать свою работу, поясняет доцент кафедры конституционного права Российского государственного университета правосудия Ольга Кряжкова.

Если их станет еще меньше, то президент обязан в месячный срок внести в Совет федерации представление о назначении нового судьи. Но в законе о КС есть и страховочное правило на случай, если процедура затянется, отмечает эксперт: при наличии в составе всего восьми судей один из них даже после достижения 70-летия будет осуществлять свои полномочия до тех пор, пока ему не будет назначена замена. Но пока подобные ситуации ни разу не возникали, добавляет госпожа Кряжкова.

Напомним, что в 2010-х годах назревавшая в КС кадровая проблема была решена за счет сокращения числа судей: с 2010 года на протяжении 10 лет новых судей просто не назначали, а в соответствии с принятыми в 2020 году поправками к Конституции их списочный состав сократился с 19 до 11 человек, что практически полностью соответствовало фактической ситуации. И только с 2022 года президент начал предлагать кандидатов на замещение открывающихся вакансий. В итоге за последние два года были назначены трое судей: доцент юрфака СПбГУ Андрей Бушев, руководитель секретариата КС Владимир Сивицкий и бывший судья от России в Страсбургском суде Михаил Лобов.

По данным источника, близкого к КС, в администрации президента уже согласовали как минимум одного кандидата в судьи — это экс-министр юстиции и действующий полпред президента в КС Александр Коновалов.

По словам другого собеседника “Ъ”, также обсуждается кандидатура начальника одного из управлений секретариата КС Андрея Рыбалова. Но теперь, отмечает источник в судейском сообществе, предстоит не просто найти кандидатов на все пять вакансий, но и определиться с кандидатом в зампреды КС. Из числа действующих судей наиболее очевидным претендентом на эту должность выглядит Владимир Сивицкий, добавляет собеседник “Ъ”.

Анастасия Корня, Андрей Прах