Кремль ответил на угрозы Трампа ввести вторичные пошлины на нефть

Пресс-секретарь Дмитрий Песков прокомментировал угрозы президента США Дональда Трампа ввести вторичные пошлины на российскую нефть в случае срыва мирного урегулирования на Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Мы продолжаем наши контакты с американской стороной. Тема очень сложная, субстанция, которую мы обсуждаем, связанная с украинским регулированием, очень сложная. Они требуют многих дополнительных усилий. Продолжаем наши контакты с американской стороной»,— сказал Дмитрий Песков во время пресс-колла.

Сегодня президент США подтвердил, что готов ввести новые пошлины, если руководство РФ не согласится на мирное урегулирование конфликта на Украине. При этом Дональд Трамп подчеркнул, что не хочет этого делать и выразил надежду, что президент России пойдет на заключение договоренностей.

30 марта Дональд Трамп пригрозил, что введет вторичные пошлины на российскую нефть, если урегулирование конфликта сорвется по вине России. Президент США был недоволен словами российского лидера о Владимире Зеленском и идей ввести на Украине временное управление для проведения демократических выборов.

Подробнее — в материале «Ъ» «Дональд Трамп давит на нефтяное».