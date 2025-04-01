Инвесторы сложили «Домино»

Бизнесмен Александр Клячин нашел покупателя на бизнес-центр «Домино» в центре Москвы. Объект стоимостью более 2 млрд руб. выкупил закрытый паевой инвестфонд «Церера» под управлением структур Газпромбанка. Объект способен приносить арендный доход, но средства от его продажи могли потребоваться предпринимателю на восстановление собственного портфеля недвижимости, ранее отошедшего государству.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бизнесмен Александр Клячин (2023 год)

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Бизнесмен Александр Клячин (2023 год)

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Структуры бизнесмена Александра Клячина продали бизнес-центр «Домино» (площадь 6,9 тыс. кв. м) на Пятницкой улице в центре Москвы, рассказали “Ъ” три источника на рынке недвижимости. Согласно ЕГРН, 19 марта участок под зданием (0,38 га) перешел от ООО «ЛитераМ» закрытому паевому инвестфонду (ЗПИФ) «Церера» под управлением АО «ААА Управление капиталом».

ООО «ЛитераМ», по данным СПАРК, принадлежит кипрской DC Jasperus Solutions Limited. Компания также владеет структурами основанной господином Клячиным KR Properties — АО «КР Пропертиз», ООО «ДМ Тауэр» и другими. АО «ААА Управление капиталом» через несколько юридических лиц контролирует Газпромбанк. В Газпромбанке, KR Properties и ООО «ЛитераМ» не ответили на вопросы “Ъ”. Представитель господина Клячина от комментариев отказался.

Руководитель офисного департамента консалтинговой компании Invest7 Ксения Харкевич не исключает, что сделка с «Домино» была заключена в интересах Газпромбанка, который рассматривает объект в качестве инвестиции. Стоимость продажи «Домино» она оценивает в 2,2–2,5 млрд руб. Директор по продажам и приобретениям департамента офисной недвижимости инвестиционно-консалтинговой компании Ricci Дмитрий Антонов считает, что объект мог обойтись в 2,5–3 млрд руб.

Александр Клячин — крупный рантье на рынке недвижимости. Его состояние, согласно Forbes, составляет $1,2 млрд. В портфель основанной бизнесменом KR Properties ранее входили бизнес-центры «Красная роза», «Даниловская мануфактура», «Рассвет» и прочее. В 2023 году он оказался участником судебного разбирательства, выступив соответчиком по иску Генпрокуратуры к нефтяной компании «Русь-Ойл» и бизнесмену Алексею Хотину о неуплате налогов. В рамках дела многие офисные объекты господина Клячина отошли Росимуществу. Сейчас бизнесмен контролирует группу Azimut Hotels, которая занимается развитием более чем 70 отелей, с совокупным фондом 11,5 тыс. номеров, и часть других активов.

Госпожа Харкевич считает, что новый собственник может заняться сдачей офисных площадей в «Домино» в аренду. Стратегия может оказаться эффективной с учетом роста ставок, говорит директор по направлению рынков капитала консалтинговой компании IBC Real Estate Николай Горюнов. Согласно данным компании, по итогам первого квартала средняя стоимость аренды офисов в Москве составила 27,1 тыс. руб. за 1 кв. м в год, прибавив 3% год к году. Но внутри Садового кольца рост был более выраженным, составив по итогам февраля 55%, до 58,1 тыс. руб. за 1 кв. м в год.

KR Properties в свою очередь могла продать актив, стремясь снизить налоговую нагрузку, говорит Дмитрий Антонов. Компания, по словам господина Горюнова, рассматривала здание бизнес-центра для себя как непрофильное. Он замечает, что стоимость других офисных активов KR Properties ранее стремилась увеличить через дополнительное строительство. В марте 2023 года она согласовала возведение бизнес-центра в квартале «Рассвет» на Красной Пресне в Москве (см. “Ъ” от 23 марта 2023 года).

Средства могут потребоваться господину Клячину в том числе на восстановление собственного портфеля недвижимости.

В середине 2024 года он начал переговоры с Росимуществом о возвращении изъятых государством активов, говорили источники “Ъ” на рынке недвижимости. Тогда же бизнесмен учредил вместе со «Сбером» ООО «КР Плюс», где доли сторон составили 49% и 51% соответственно. Эта компания в марте 2025 года выкупила изъятые государством активы без проведения торгов. На рынке оценивали сделку в 70–80 млрд руб., сообщали «Ведомости».

Офисные площади в Москве сейчас пользуются высоким спросом. Согласно CORE.XP, в январе—марте 2025 года доля свободных площадей в бизнес-центрах города сократилась на 2,5 процентного пункта год к году, до 3,5%. Сформировался дефицит предложения, который уже сказывается на объеме сделок. Объем поглощения площадей в Москве в первом квартале составил 360 тыс. кв. м, снизившись на 16% год к году.

София Мешкова, Дарья Андрианова