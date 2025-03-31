Трамп или пропал

Президент США Дональд Трамп ждет нового разговора с Владимиром Путиным, демонстрируя растущее недовольство отсутствием быстрых результатов в украинском урегулировании. Серия громких заявлений главы Белого дома, сообщившего, что его «очень разозлила» идея Владимира Путина ввести внешнее управление на Украине, и пригрозившего вторичными санкциями на российскую нефть в случае медленного движения к миру на Украине, стали его самыми жесткими выпадами в адрес Москвы после возвращения в Белый дом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Jacquelyn Martin / AP Президент США Дональд Трамп

Фото: Jacquelyn Martin / AP

Первые жесткие высказывания президента Трампа в адрес Владимира Путина, разительно отличавшиеся от его подчеркнуто примирительной риторики по отношению к России, прозвучали утром 30 марта, в программе телеканала NBC Meet the Press. Ведущая телеканала Кристен Уэлкер, до передачи поговорившая с Дональдом Трампом по телефону, процитировала его комментарии в связи с прозвучавшим 28 марта заявлением Владимира Путина о возможности введения на Украине внешнего управления ООН из-за утраты легитимности Владимиром Зеленским и гражданскими органами власти.

Ранее сам президент США и члены его команды скептически высказывались о Зеленском и признавали его нелегитимность.

Таким образом, Владимир Путин предложил искать решение проблемы, над которой давно ломает голову и новая администрация США. Кроме того, на днях в эфире национального телемарафона сам Зеленский подтвердил, что он отказывается вести диалог с Владимиром Путиным и будет готов говорить с кем-то другим, кто бы «представлял Россию».

Тем не менее Дональда Трампа на этот раз «очень разозлили» высказывания именно Владимира Путина. Не поясняя, что именно внезапно вывело американского лидера из себя, журналистка NBC привела его комментарий, ставший одной из главных мировых новостей. «Если мы с Россией не сможем заключить сделку по прекращению кровопролития на Украине и если я подумаю, что это вина России, я введу вторичные пошлины на всю нефть из России. Это будет выглядеть так: если вы покупаете российскую нефть, то не можете заниматься бизнесом в Соединенных Штатах. Пошлины на всю нефть будут от 25% до 50%»,— пригрозил Дональд Трамп.

Несмотря на свое недовольство, Трамп «поддерживает очень хорошие отношения с Путиным» и планирует снова поговорить с ним в ближайшие дни, отметила также Кристен Уэлкер (российская сторона о возможности нового разговора двух лидеров, которые до этого в последний раз общались по телефону 18 марта, не сообщает).

Тему украинского кризиса и отношений с Россией в тот же день Дональд Трамп снова затронул на борту президентского самолета в ходе общения с журналистами пула Белого дома.

Комментируя последние высказывания Владимира Путина, глава Белого дома призвал не делать акцент на его словах о том, что Владимир Зеленский «не заслуживает доверия». По его мнению, Москве придется заключить мирную сделку с Зеленским, «нравится он вам или нет».

«Есть психологический дедлайн,— продолжил господин Трамп, отвечая на вопрос, существует ли крайний срок для согласия России на режим прекращения огня.— Если я решу, что они затягивают время, я не буду этому рад».

Не указав, какой именно срок можно было бы считать «психологическим дедлайном», Дональд Трамп скорее отрицательно ответил на вопрос, считает ли он, что Россия пытается умышленно затянуть достижение договоренности о прекращении огня. «Не знаю, не знаю. Я так не думаю. Полагаю, что Путин хочет заключить сделку»,— сказал Трамп.

После порции несвойственной ему жесткой риторики в адрес своего российского коллеги Дональд Трамп пригрозил большими проблемами и Владимиру Зеленскому. Его недовольство, впрочем, было связано не с отказом украинского президента от диалога с Россией, а с неопределенными перспективами ресурсной сделки Вашингтона с Киевом. «Кстати, я вижу, что Зеленский пытается отказаться от редкоземельной сделки. Если он это сделает, у него возникнут проблемы, большие-большие проблемы»,— заметил Трамп.

Ведущие американские и мировые СМИ уже поспешили объявить о провозглашении нового, более жесткого американского курса по отношению к России. При этом эксперты демонстрируют немалый разброс оценок того, чем мог быть вызван такой подход.

Как отмечает газета The Washington Post, комментарии Трампа «знаменуют собой изменение более мягкого подхода к России и ее президенту Путину», который привел к ослаблению отношений Вашингтона с его союзниками. В свою очередь, The Wall Street Journal объясняет происходящие перемены растущим влиянием неких неназванных советников в окружении Трампа, более критически настроенных по отношению к России.

Резкое ужесточение тона Дональда Трампа по отношению к России произошло после его неформального общения с президентом Финляндии Александром Стуббом в поместье американского президента во Флориде 30 марта. В ходе доверительного разговора с господином Трампом его финский гость призвал создать «сильный механизм санкций» для продолжения давления на Россию, а также предложил обозначить срок для достижения договоренности о прекращении огня.

«Позиция Финляндии заключается в том, что необходимо достичь прекращения огня, а для этого нужна дата. Наша точка зрения такова: 20 апреля. Это было бы подходящим временем для полного прекращения огня без каких-либо условий. Почему 20 апреля? Потому что нам нужен крайний срок, потому что Пасха и потому что президент Дональд Трамп находится у власти около трех месяцев»,— пояснил Александр Стубб. Таким образом, рассуждения Трампа о психологическом дедлайне вполне могли быть навеяны его общением с финским лидером.

Как рассказал на пресс-конференции в Лондоне после отлета из США сам президент Стубб, на встрече с ним Трамп также поинтересовался у него, можно ли доверять Владимиру Путину. «Я сказал — нет»,— сообщил глава Финляндии.

Еще одной новостью из Лондона, свидетельствующей о сближении США и их союзников, стало сообщение о том, что британский премьер Кир Стармер провел телефонный разговор с Дональдом Трампом и договорился с ним действовать единым фронтом по отношению к России. «Лидеры согласились с необходимостью продолжать коллективное давление на Путина»,— сообщил офис главы британского кабинета. До последнего момента новая администрация США предпочитала держаться в стороне от политики санкционного давления, которую продолжают проводить ведущие европейские государства.

Как пояснил ранее глава Минфина США Скотт Бессент, администрация Трампа без колебаний введет самые жесткие санкции в отношении России, если это будет необходимо для успеха переговоров по Украине.

«Если оценивать по шкале от одного до десяти, то санкции при администрации Байдена можно было оценить, возможно, на "тройку", ближе к уходу они ужесточили их до "шестерки". Могу сказать, что мы без колебаний ужесточим их до "десятки"»,— заявил Скотт Бессент в интервью телеканалу CNBC. «Все это является частью плана Трампа для успешных переговоров. Он хочет оказать максимальное давление на обе стороны»,— добавил глава Минфина США.

Сергей Строкань