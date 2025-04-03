Набиуллина: ключевая ставка — не волшебная палочка

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что снижение ключевой ставки при высокой инфляции может привести к новому взлету цен и рыночных ставок в стране. Она подчеркнула, что ключевая ставка помогает в «сдерживании мощного инфляционного давления», которое достигло пика осенью 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Банка России Эльвира Набиуллина

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Глава Банка России Эльвира Набиуллина

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Всем бы хотелось, чтобы ставки снижались быстрее, но наивно полагать, что ключевая ставка — это такая волшебная палочка, и если снизить ставку, не обращая внимания на высокую инфляцию, последствия будут печальными»,— сказала госпожа Набиуллина, выступая в Госдуме (запись заседания опубликована пресс-службой Думы).

По словам главы ЦБ, регулятор «осторожно» подходит к вопросу снижения к ключевой ставки. Глава Банка России напомнила, что в прошлом месяце речи о снижении ставки не было. При этом банк также может пойти на дальнейшее увеличение ставки, если прогнозируемые инфляционные риски исполнятся.

В январе-феврале инфляция снизилась до 9,1% после 12% в конце прошлого года. 21 марта Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, но изменил «сигнал». Вопрос о повышении ставки будет рассмотрен, если динамика снижения инфляции не будет обеспечивать достижение ее целевого показателя — 4% в год.

Подробнее — в материале «ЦБ верен ставке».