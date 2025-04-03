Госдума досрочно лишила мандата депутата от ЛДПР Напсо

Постановление о досрочном прекращении полномочий депутата Госдумы Юрия Напсо (ЛДПР) было принято на пленарном заседании нижней палаты. Обсуждение этого вопроса проходило в закрытом от СМИ режиме, за лишение либерал-демократа мандата проголосовал 321 депутат. 1 апреля, соответствующее предложение внесла думская комиссия по мандатным вопросам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Государственной Думы Напсо Юрия Аисовича, избранного по федеральному избирательному округу в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной Думы, выдвинутого Политической партией ЛДПР — Либерально-демократической партией России, 3 апреля 2025 года»,— говорится в постановлении.

Комиссия по мандатным вопросам, предложила прекратить полномочия господина Напсо, основываясь на решении комиссии по вопросам депутатской этики. «Неисполнение депутатом в течение 30 и более календарных дней своих обязанностей является основанием для прекращения его полномочий»,— сообщил 31 марта первый зампред комиссии по этике Василий Пискарев.

19 февраля, другая думская комиссия — по регламенту и обеспечению деятельности Госдумы — подсчитала, что либерал-демократ не приходил на работу более 200 дней без уважительной причины. С обвинениями не согласился сам парламентарий, находящийся на вынужденном, по его словам, лечении в ОАЭ. Он убежден, что оснований для рассмотрения вопроса о лишении его полномочий не было, поскольку «между отпусками без содержания и больничными, в том числе в периоды ремиссии, никогда не было промежутка 30 и более календарных дней».

Божена Иванова