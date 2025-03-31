Трамплин для золота

Котировки золота на мировом спот-рынке впервые поднялись выше уровня $3100 за тройскую унцию. Во многом игра на повышение связана с опасениями спада в экономике США на фоне проводимой Дональдом Трампом агрессивной внешней политики. При таких ценах институциональные инвесторы уже начинают фиксировать прибыль. Но аналитики ждут дальнейшего роста цен, до $3300–3500 за унцию, за счет высокого спроса со стороны центробанков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По данным Investing.com, 31 марта стоимость золота на мировом спот-рынке поднималась до $3127,88 за тройскую унцию, установив новый исторический рекорд. Этот результат на 1,5% превысил значения закрытия пятницы. С начала месяца золото подорожало более чем на 9%, с начала года — почти на 20%.

Котировки золота повышаются на фоне разнонаправленной динамики цен других благородных металлов. Так, стоимость серебра снизилась на 0,7%, до отметки $33,9 за унцию. Котировки платины выросли за неделю 2%, до $995,7 за унцию, палладий прибавил в цене 3,3%, и его котировки поднялись до $984,6 за унцию.

Опережающим темпам роста цены золота способствовало увеличение геополитических рисков. В минувшие выходные президент США Дональд Трамп выразил недовольство темпами мирного урегулирования конфликта на Украине и предупредил, что введет вторичные ограничительные меры в отношении российской нефти. Помимо этого, он пригрозил бомбардировкой Ирана, если Вашингтон и Тегеран не достигнут соглашения по иранской ядерной программе.

Беспокойство инвесторов вызывает и влияние проводимой США жесткой торговой политики на экономику страны и мира.

На минувшей неделе Дональд Трамп объявил о решении применить пошлины в размере 25% на импорт автомобилей. Также он не исключил введения новых тарифов на товары из ЕС и Канады, если они будут сотрудничать с целью навредить Вашингтону. В таких условиях все большее число аналитиков не исключает рецессии в американской экономике. «Инвесторы распродают американские акции, опасаясь, что новая волна пошлин Дональда Трампа приведет к росту инфляции и негативно скажется на экономическом росте, возможно, вызовет рецессию в экономике США. Поэтому, продавая рискованные активы, инвесторы уходят в тихую гавань, где основной спрос формируется на казначейские облигации и золото»,— отмечает главный аналитик центра инвестиционной аналитики СК «Росгосстрах Жизнь» Михаил Шульгин.

Адам Смит, шотландский философ, «Исследование о природе и причинах богатства народов», 1776 год: «Подобно всем другим товарам, золото и серебро меняются в своей стоимости: они бывают то дешевле, то дороже, их то легче, то труднее купить».

Примечательно, что на фоне ускорившегося роста цены на золото происходит снижение спроса на него со стороны институциональных инвесторов. По данным агентства Bloomberg, за минувшую неделю активы биржевых фондов (ETF), инвестирующих в золото, снизились на 0,12 тонны, до 2,73 тыс. тонн. Это первый недельный результат со знаком минус за последние два месяца. «Институционалы активно наращивали вложения в золото на рисках геополитики и рецессии в начале года, но сейчас они уже вышли на свои таргеты по аллокации, в том числе и за счет взрывного роста цены»,— отмечает портфельный управляющий Astero Falcon Алена Николаева. Поэтому, по ее словам, с середины марта крупные игроки «начали фиксировать часть прибыли и перекладываться в бонды».

Вместе с тем аналитики ждут дальнейшего роста цен за счет других категорий инвесторов, в частности центральных банков. Так, в начале недели аналитики Goldman Sachs повысили прогноз по покупкам драгоценного металла центробанками с 50 тонн в месяц до 70 тонн. Кроме того, прогноз цены на золото в 2025 году был повышен с $3300 до $3500 за унцию. «В условиях деглобализации, торгового протекционизма и открытых вооруженных конфликтов спрос центробанков на золото, цель которого диверсифицировать структуру резервов, скорее всего, сохранится»,— отмечает Михаил Шульгин. Согласно базовому прогнозу SberCIB Investment Research, средняя цена на второй квартал составляет $3100 за унцию, на третий квартал — $3200 за унцию, на четвертый — $3300 за унцию. «Эти цифры предполагают, что размер геополитической премии сверх справедливой цены составляет средние 22%, что сопоставимо с уровнями пандемийного 2020 года»,— отмечает старший аналитик SberCIB Investment Research Анна Пильгунова.

Даже в случае деэскалации конфликтов аналитики не ждут снижения цен. «После победы в борьбе с инфляционным давлением мировые центробанки приступят к снижению ключевых ставок, что также окажет поддержку ценам на золото, снижая привлекательность инвестиций в местных валютах»,— отмечает ведущий аналитик инвесткомпании «Цифра Брокер» Наталия Пырьева.

Виталий Гайдаев