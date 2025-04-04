Ущерб от разлива мазута в Черном море оценили в 84,9 млрд рублей

Суммарный ущерб экологии от разлива мазута в Черном море составил 84,9 млрд руб. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

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«Федеральной службой по надзору в сфере природопользования предъявлено требование по возмещению ущерба, нанесенного компонентам окружающей среды в результате крушения танкеров с нефтепродуктами в Керченском проливе в декабре 2024 года»,— сообщила госпожа Радионова.

Расследование причин крушения танкеров проводили две комиссии Ространснадзора с участием экспертов Минтранса России и Росморречфлота. Основными причинами крушения названы невыполнение капитанами судов и судовладельцами сезонных ограничений на плавание в Азовском море и Керченском проливе.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие мазут, потерпели крушение 15 декабря 2024 года. В результате это привело к загрязнению мазутом воды и береговой линии Черного моря на протяжении 265 км. В Краснодарском крае и Республике Крым волонтеры очистили более 418,7 км берега от нефтепродуктов.

Алена Воробьева