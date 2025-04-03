Спиртоносный удар

2025 год начался с антиалкогольных кампаний в целом ряде регионов России. Власти, в том числе Вологодской, Московской, Калужской областей, Бурятии, Якутии, Забайкалья и Санкт-Петербурга, существенно сужают временные рамки продажи алкоголя либо запрещают его реализацию в заведениях общепита, расположенных в жилых домах. Заявленные цели — снизить потребление алкоголя и обеспечить покой жителей спальных районов — наверняка попробуют подхватить и другие регионы. Однако это может вызвать противоположный эффект, а именно: рост нелегального рынка и развитие «алкогольного туризма».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Региональные ограничения на продажу алкоголя с нынешнего года плотно ассоциируются с Вологодской областью, где его реализация с 1 марта была ограничена двумя часами в день: с полудня до двух часов дня. Мера уже начала давать свои плоды. В Infoline подсчитали, что с 1 марта в Вологодской области количество алкомаркетов (в частности, сети «Красное & Белое», «Бристоль») сократилось на 87% год к году, до 41 объекта.

За месяц продажи спиртного по всему региону снизились на 19%, а конкретно в алкомаркетах — на 50%, пояснил “Ъ” губернатор Вологодской области Георгий Филимонов. Он приводит свои подсчеты и по изменениям на розничном рынке: к началу апреля 2025 года из 610 алкомаркетов в области закрыто 203, в том числе 144 магазина федеральных сетей. Среди заведений общепита было выявлено 74 «наливайки», 25 из них прекратили работу.

Эффект домино

С 1 марта 2025 года режим продажи алкоголя скорректировали и в Бурятии. Если раньше его можно было продавать с девяти утра до девяти вечера, то теперь на три часа меньше — с 11 до 20 часов. Регион также запретил торговать спиртным в нежилых помещениях многоквартирных домов и установил дополнительные требования к уставному капиталу ритейлеров: он вырос с 60 тыс. до 300 тыс. руб. 17 дней в году продавать спиртное в Бурятии в принципе нельзя: это федеральные и региональные праздничные дни.

В соседнем Забайкалье с 1 марта 2025 года действует более сложная система. С понедельника по четверг торговать алкоголем можно с полудня до полуночи, а в выходные и нерабочие дни срок продляется до двух часов ночи.

Местные власти также рассчитывают, что Госдума поддержит их законопроект о запрете продажи алкоголя в придорожных кафе на федеральных и региональных трассах.

В Якутии с марта действует сокращенное время работы для баров у жилых домов: с 14 до 20 часов. Рестораны с лицензией на алкоголь могут продавать его с 12 до 23 часов. В Калужской области с начала весны текущего года действует ночной запрет на продажу алкоголя в кафе и барах в жилых домах. Дополнительные ограничения для общепита ввели также в Кировской, Костромской, Амурской, Мурманской, Иркутской областях, Калмыкии, Камчатском крае, Ханты-Мансийском и Еврейском автономном округах.

Не остались в стороне и крупные регионы страны. Заксобрание Петербурга подготовило запрет на ночную продажу алкоголя в заведениях общепита в жилых домах для 18 районов города. Он может вступить в силу 1 сентября или 1 декабря нынешнего года. Ограничения должны затронуть такие заведения, как «РосАл» (супермаркеты-бары формата «у дома») и «наливайки», ранее заявлял депутат заксобрания города Денис Четырбок. В них часто нет туалетов, посадочных мест и кухни.

Власти Подмосковья приняли решение запретить с 1 сентября 2025 года размещать во дворах жилых домом алкомаркеты. Кафе и барам в них продавать спиртное нельзя будет с 23 до 8 часов. 27 марта в Мособлдуме дополнительно решили ограничить продажу алкоголя на верандах. К ним установили новые требования: примыкать к стационарному объекту общественного питания, не размещаться на прилегающих к дворовым территориях многоквартирных домов.

Мотив трезвости

Массовые ограничения для общепита в регионах — следствие вступившего в силу с апреля 2024 года закона «о наливайках». Он дает регионам право самостоятельно регулировать время торговли алкоголя в точках общепита, находящихся в многоквартирных домах и на прилегающих территориях, за исключение ресторанов.

Другим мотивом, вероятно, стало стремление снизить подушевое потребление спиртного, которое во многих регионах существенно превышает средние значения по стране (см. инфографику). «Мы в отрицательных лидерах России»,— объяснял ранее свою политику глава Бурятии Алексей Цыденов. Смертность от алкоголя и вызванных от его употребления заболеваний в республике за 2024 год выросла почти на 20%. В Забайкалье в 2022–2024 годах произошло 40 тыс. ДТП с пьяными водителями.

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Георгий Филимонов считает недопустимым трехкратный рост числа алкомаркетов в Вологодской области, произошедший за последние четыре года. «Русский Север столкнулся с серьезным демографическим кризисом, и наша цель — преодолеть его»,— объясняет он. Губернатор считает, что 71% всех смертей мужчин в трудоспособном возрасте связано с употреблением спиртного. Это не только панкреатит, цирроз печени, кардиомиопатия, но и пьяное вождение, драки с летальным исходом.

Еще один мотив введения ограничений — жалобы жителей. «Люди имеют право на тишину и комфорт в своих домах, закон поможет создать более безопасную и приятную атмосферу для всех граждан»,— говорит Василий Гладких, депутат от ЛДПР заксобрания Еврейской автономной области, где с марта нынешнего года также ограничили ночную работу «наливаек».

На схожую причину указывают в минсельхозе Подмосковья, что с 2019 года число магазинов с лицензией на алкоголь в регионе выросло на 30%. Сейчас это 13,1 тыс. объектов, которые нередко представлены алкомаркетами или «наливайками» в жилых районах. Во дворах они становятся местом притяжения шумных компаний, не позволяя обеспечить тишину и покой граждан, объясняют в министерстве.

Двор без алкомаркета

В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ; объединяет крупных ритейлеров) считают, что региональные ограничения на продажу алкоголя в итоге могут привести к закрытию 1 тыс. магазинов, сокращению 5 тыс. рабочих мест и снижению поступлений в бюджеты регионов на миллиарды рублей в год.

В Подмосковье ограничения, по оценкам регионального минсельхоза, затронут 1,5 тыс. объектов с лицензией на продажи алкоголя. Это в том числе 260 магазинов «Красное & Белое», 140 «Бристолей», 90 «Винлабов» и 60 объектов сети «Ароматный мир».

Торговые точки смогут отработать до истечения лицензии на торговлю спиртным, их закрытие будет происходит постепенно, в среднем около двух лет, объясняют в министерстве.

Одновременно с 1 сентября 2025 года могут перестать работать 1,4 тыс. заведений общепита, продающих слабый алкоголь в домах.

Производители алкоголя, впрочем, пока не склонны переоценивать эффект региональных инициатив. Существенного влияния на продажи они не оказывают, говорит директор по внешним коммуникациям «Татспиртпрома» Анна Исхакова. Она не исключает, что вектор политики властей вскоре может поменяться. В 2011 году, когда было принято решение по отказу от ночных продаж алкоголя, дополнительные ограничения вводили многие регионы. Но впоследствии они отказывались от них в пользу, например, увеличения доступности спорта, вспоминает эксперт. В «Балтике» предупреждают, что урон в итоге может быть нанесен не только алкогольному рынку, но и бюджетам регионов.

Хотя господин Филимонов отмечает, что в 2025 году снижения год к году поступления в бюджет от акцизов на алкогольную продукцию не запланировано. По состоянию на 28 марта 2025 года, доходы от них составили 0,5 млрд руб., на уровне прошлого года. В целом влияние акцизов на алкоголь на доходы бюджета области не значительно и составляет около 2%, добавляет губернатор.

Проблема для розницы может быть серьезнее. Алкоголь формирует в среднем от 15% до 40% от оборота магазина в зависимости от его типа, поясняет председатель президиума АКОРТ Станислав Богданов. Позиции считаются высокомаржинальными для ритейлеров и заменить их по сути нечем. В Х5 Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Чижик») отмечают, что ограничение времени продаж обычно имеет лишь краткосрочное влияние на рынок. Спрос сначала сокращается, а с адаптацией потребителей возвращается к исходным показателям.

Спиртной тур

Российские потребители в целом легко адаптируются к любым изменениям и, лишившись возможности купить алкоголь в одном месте, скорее всего, сделают это в другом, говорит собеседник “Ъ” среди федеральных ритейлеров. Один из вариантов — краткосрочные поездки в соседние регионы. Потребители, живущие на границе Вологодской области, будут закупаться в соседних регионах, ведь между ними нет никаких контрольно-пропускных пунктов, где отбирали бы спиртные напитки, допускает руководитель аналитического агентства ЦИФРРА Вадим Дробиз. Но сделать выводы о перетоке спроса, по мнению Росалкогольтабакконтроля, можно будет лишь по результатам мониторинга продаж за несколько кварталов или всего года.

Дополнительный трафик может получить и общепит. Представитель TanukiFamily не исключает, что посетители ресторанов с введением региональных ограничений для баров станут заказывать больше алкогольных позиций. К ним может обратиться и часть розничных покупателей, говорит директор по развитию франчайзинговой сети ресторанов «Якитория» Александр Муратов.

Более тяжелым последствием для рынка может оказаться рост доли контрафакта.

Именно на переток спроса в нелегальный сегмент, по мнению господина Богданова, будет указывать длительное падение потребления алкоголя в Вологодской области. «Если не получается закупаться алкоголем в разрешенное время, потребитель всегда может выполнить эту миссию, закупившись в сомнительных торговых точках»,— соглашается собеседник “Ъ” в одной из торговых сетей.

В Росалкогольтабакконтроле также не исключают, что закрытие лицензированной розницы станет катализатором для появления нелегальных объектов сбыта. В «Балтике» уже фиксируют рост числа предложений приобретения алкоголя в Вологодской области через чат-боты и интернет-площадки. Ограничительные инициативы сводят усилия по обелению рынка к нулю, считают в компании.

Похмельный синдром

В перспективе регулирование алкогольного рынка во многом может определяться сегодняшними усилиями отдельных субъектов РФ. Многие регионы держат руку на пульсе, ожидая реакции федеральных властей на «вологодский эксперимент» вне зависимости от его успехов, констатирует Вадим Дробиз. Его одобрение, по мнению эксперта, станет «прологом к дальнейшему ужесточению регулирования торговли алкоголем на местах». Хотя в целесообразности такого подхода эксперт сомневается. Меры должны приниматься на федеральном уровне, в то время как задача регионов — выдача лицензий, контроль торговли и борьба с нелегальной продукцией, убежден господин Дробиз.

Анна Исхакова предлагает разносторонне подходить к оценке эффекта от введенных регионами ограничений, оценивая, в частности, изменения продаж самогонных аппаратов, количества отравлений суррогатом, сайтов по нелегальной продаже алкоголя. Ограничительные меры действительно нередко дают неоднозначный эффект. Вадим Дробиз вспоминает, как в 2015 году власти Якутии разрешили продажу алкоголя лишь в специализированной рознице. Это привело к восьмикратному увеличению в регионе числа алкомаркетов, перетянувших покупателей из супермаркетов. В Ульяновской области в 2012–2018 годах действовало другое неоднозначное ограничение: в выходные купить алкоголь можно было только для проведения поминок по умершему при предъявлении справки о смерти.

Господин Дробиз замечает, что по прошествии любых серьезных военных конфликтов происходит рост потребления алкоголя, в том числе из-за психологических проблем. У алкоголя сейчас просто нет заменителя, на который можно было бы пересадить человека, говорит он. Новую волну ограничений эксперт связывает с непониманием сути проблемы, почему пьет человек.

Владимир Комаров, Александра Мерцалова, Дарья Андрианова, Андрей Прах; корреспондентская сеть