Несовершеннолетний сын Рамзана Кадырова стал куратором МВД Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров назначил своего 17-летнего сына Адама Кадырова куратором МВД по Чеченской Республике. Об этом сообщили на совещании ведомства, передает ГТРК «Вайнах».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Адам Кадыров отдал свои первые распоряжения на этом посту. Он назначил нового руководителя оперативно-разыскной части собственной безопасности МВД Чечни, а также наградил отличившихся сотрудников полиции, передает ТАСС.

В 2023 году Адам Кадыров был назначен на должность руководителя службы безопасности главы Чечни. Также с октября 2023 года Адам Кадыров получил более десятка наград. Среди них — звание Героя Чечни, ордена «За заслуги перед Карачаево-Черкесией», «За заслуги перед Уммой» I степени, «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой», «Дуслык» (второй по значимости орден Татарстана).

Также в августе 2024 года его наградили орденом Кадырова. В конце февраля этого года Адаму Кадырову вручили бессрочное удостоверение члена Арабского арбитражного суда. С 29 апреля 2024 года является куратором Российского университета спецназа имени В. В. Путина.