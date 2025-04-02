Электросамокаты забуксовали в поправках

Аварийность с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ) в 2024 году выросла на 42,8%, количество погибших — на 25,6%. 65% происшествий произошло с участием кикшеринговых самокатов, свидетельствуют данные МВД. Власти хотели бы сократить аварийность путем изменения законодательства: внести соответствующие поправки в ПДД и в КоАП обещают с 2024 года. Но разработка этих документов, судя по всему, пока задерживается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Свежие данные об аварийности с участием СИМ 1 апреля обнародовал директор Научного центра безопасности дорожного движения (НЦ БДД) МВД России Дмитрий Митрошин, выступая на слушаниях в Мосгордуме. НЦ БДД входит в структуру Госавтоинспекции: центр аккумулирует данные по аварийности с электросамокатами по всей стране и регулярно их публикует.

Всего за год зафиксировано 4,42 тыс. ДТП (+42,8%), в результате которых погибли 54 человека (+25,6%), в том числе 6 детей.

Таким образом, рост аварийности замедлился. Напомним, что по итогам 2023 года количество аварий с СИМ выросло на 229,4%, погибших в них — на 126,3%.

Больше всего ДТП с участием электросамокатов зарегистрировано в Москве (1,32 тыс.), Красноярском крае (406), Нижегородской области (234), Краснодарском крае (202), Санкт-Петербурге (202), Тюменской (162), Свердловской (129) и Самарской (104) областях. В 65,5% аварий электросамокаты принадлежали кикшеринговым конторам — за год эта доля выросла на 14 п. п.

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Новые данные об аварийности обнародованы на фоне дискуссий о том, как нужно изменить законодательство, чтобы сократить число ДТП. Власти сейчас готовят несколько документов для дальнейшей реформы СИМ. Основной — это пакет поправок в ПДД. Первую их версию Минтранс представил еще в сентябре 2024 года, но затем документ отозвали. В конце марта текущего года поправки обсуждались на совещании в правительстве РФ, после чего были снова направлены на доработку. Среди обсуждаемых предложений: запрет езды на СИМ по пешеходным дорожкам, увеличение минимального возраста допуска к катанию с 14 до 16 лет, обязанность надевать шлем и т. д. Что конкретно войдет в итоговый проект — неизвестно. Документ после доработки и согласований должен быть опубликован на regulation.gov.ru и пройти общественное обсуждение. Когда это произойдет — не ясно.

Одновременно с этим в Госдуме находятся поправки в КоАП (среди авторов — сенатор Артем Шейкин), повышающие с 1,5 тыс. до 30 тыс. руб. штрафы для пользователей СИМ, нарушающих правила: в первом чтении они были приняты летом 2024 года и сейчас дорабатываются ко второму. Их дальнейшее содержание, по данным “Ъ”, зависит от того, что войдет в новые правила.

Параллельно с этим есть поручение спикера Госдумы Вячеслава Володина о разработке другого законопроекта, в котором учтут предложения СКР (в том числе ввести для водителей электросамокатов мощностью до 250 Вт отдельную категорию водителей прав М1, а все, что мощнее, считать мопедами).

Такой документ, по данным “Ъ”, готовится думским комитетом по транспорту и скоро будет внесен в Госдуму. ГИБДД России готовит свои документы, в которых обяжут граждан регистрировать СИМ и получать номера по аналогии с регистрацией авто в ГИБДД.

Кикшеринговый сезон, напомним, уже стартовал во многих городах, в том числе в Москве, Московской области, Екатеринбурге. Глава УГИБДД по Москве Александр Быков, выступая в Мосгордуме, заявил о том, что в столице уже произошло 23 ДТП с электросамокатами, 26 марта в Оренбургской области 13-летний школьник за рулем самоката (родители подарили ему гаджет на день рождения) врезался в машину и погиб на месте. УГИБДД по Воронежской области ранее задержало мужчину, который ехал на электросамокате по родной деревне в состоянии опьянения: уровень алкоголя в его крови в десять раз превышал разрешенный.

Иван Буранов