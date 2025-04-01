«Меня устраняют, но вместе со мной устраняют и миллионы французов»

Глава французских крайне правых Марин Ле Пен назвала вердикт суда в Париже в отношении себя и своих соратников «черным днем для демократии» и пообещала бороться до конца. Накануне, 31 марта, Марин Ле Пен, глава парламентской фракции и лидер партии «Национальное объединение» (RN), была приговорена по делу о нецелевом использовании средств Европейского парламента («растрата государственных средств») к четырем годам тюремного заключения, два года — условно, штрафу в €100 тыс. и пяти годам лишения права занимать выборные должности с немедленным исполнением наказания. Что означает: ей нельзя будет баллотироваться на президентских выборах 2027 года. Рассказывает корреспондент «Ъ» во Франции Алексей Тарханов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава французских крайне правых Марин Ле Пен

Фото: Thomas Padilla / AP Глава французских крайне правых Марин Ле Пен

Фото: Thomas Padilla / AP

Судьи точно знали, с каким напряжением страна ждала их решения: «Мы понимаем, что этот процесс выходит за рамки зала суда». Однако, по их мнению, было доказано, что с 2009 года Марин Ле Пен находилась «в центре» схемы хищений государственных средств, основанной на «фиктивных контрактах» для помощников евродепутатов. Эту схему выстроил еще в 2004 году ее отец Жан-Мари Ле Пен, чтобы финансировать партию — сначала «Национальный фронт», затем «Национальное объединение».

В приговоре подчеркивается, что это было сделано не ради «личного обогащения» функционеров партии, хотя помогало поддерживать уровень зарплат ее руководителей. В общей сложности было заключено более 40 фиктивных контрактов с 11 евродепутатами на сумму €4,4 млн в течение 12 лет.

Наказание для Марин Ле Пен — четыре года тюрьмы, из которых два условно, штраф в €100 тыс., а главное — пять лет лишения права занимать выборные должности с немедленным исполнением наказания.

Если тюрьму и штраф осужденная может оспорить и таким образом отложить их исполнение на неопределенное время, то поражение в правах вступило в силу сразу после оглашения приговора. Выборные должности теряют и другие осужденные вместе с ней по этому же делу руководители партии, но для Марин Ле Пен приговор становится препятствием на пути к президентскому дворцу, на который, судя по опросам, у нее были в этот раз большие шансы.

Марин Ле Пен покинула зал суда еще до оглашения полного вердикта и заявила, что намерена обжаловать решение. Вечером она прокомментировала ситуацию в эфире телеканала TF1, назвав суд «черным днем для демократии». Она обвинила судью в вынесении приговора «без оснований» и заявила, что решение о немедленном исполнении запрета «имеет политический характер» и принято, чтобы сделать ее апелляцию бесполезной и не позволить ей выйти на выборы.

Многократная претендентка на главный пост государства выразила уверенность, что «ни один судья не может вмешиваться в такое важное событие, как президентские выборы».

«Сегодня миллионы французов возмущены, возмущены до последней степени,— сказала она.— Во Франции, стране прав человека, судьи применяют методы, которые раньше считались прерогативой авторитарных режимов». «Меня устраняют, но вместе со мной устраняют и миллионы французов»,— подчеркнула она.

Марин Ле Пен заверила, что будет бороться до конца: «Я подам апелляцию, потому что я невиновна. Судьи ошиблись». Она призвала к скорейшему пересмотру дела: «Правосудие должно поторопиться. Представьте, если меня оправдают уже после президентских выборов, в которых я не смогла участвовать, какова тогда будет легитимность избранного президента?»

Правые хором выступили в защиту Марин Ле Пен. Председатель RN Жордан Барделля заявил: «Был не просто вынесен несправедливый приговор, но казнена французская демократия». Его поддержал бывший видный «республиканец», ставший союзником RN, Эрик Сиотти: «Это не сбой системы — это механизм захвата власти, который методично устраняет любого правого кандидата, способного победить». Центристы и президентская партия пока молчат, осмысляя происшедшее и его последствия, ну а левые, как и ожидалось, радостно поддержали решение суда, заявив, что «правосудие должно быть одинаковым для всех» и «когда даешь всем уроки порядочности, начни с себя».

В то время как политики, следуя логике своего лагеря, порицают или одобряют решение суда, избиратели восприняли его на удивление спокойно, вовсе не считая, что им пора снова брать Бастилию. Согласно опросу Odoxa-Backbone для газеты Le Figaro, шесть французов из десяти считают, что приговор Марин Ле Пен никак не уменьшает шансов ее партии на победу. Более того, многие полагают, что устранение бывшей главы партии может быть даже полезным, поскольку это окончательно превратит «Национальное объединение» из «семейной» партии Ле Пенов в партию с более широким составом руководства.

Решение суда, ощущаемое как несправедливость, вероятно, повысит привлекательность партии и мобилизует протестное голосование, как это произошло с простреленным ухом американского президента Дональда Трампа. Но Марин Ле Пен и партия — не близнецы-братья.

Ее сторонники не только в гневе, они отчасти разочарованы — дескать, мы так на нее надеялись, а она таскала ложечки в Европарламенте. Она нанесла партии и поверившим в нее французам вред, полагая, что придуманная ее отцом Жан-Мари Ле Пеном схема финансирования, балансирующая на грани легального, сработает и никогда не будет разоблачена. Жан-Мари Ле Пену не пришлось за это отвечать — смерть опередила судей, а вот Марин Ле Пен и другие партийные лидеры были, что называется, взяты с наличным. И неважно, что то же самое делали другие партийные лидеры. Марин Ле Пен понимала, что ее случай будут рассматривать под лупой, и тем не менее сама дала в руки своим противникам такое мощное оружие.

Уже несколько раз выступив и проиграв на выборах, она отчасти примелькалась со своим вечно вторым или третьим местом. Еще раз — и за ней укрепится репутация неудачницы.

В то время как за ее бывшим адъютантом, а теперь председателем «Национального объединения» Жорданом Барделля, остается вся привлекательность новизны.

29-летний Жордан Барделля, возможно, просто в силу своей юности не успел принять участие в освоении чужих средств, но это сделало его сейчас почти единственным незапятнанным лидером партии. Просматривается и возможность дуумвирата: если Жордан Барделля победит на выборах, он сможет назначить Марин Ле Пен премьер-министром, и они будут управлять вместе как ни в чем ни бывало. Правда, тогда Марин Ле Пен придется носить электронный браслет на заседаниях совета министров. Но к такой перспективе она не готова. «Я не позволю устранить себя таким образом,— прокомментировала она на TF1 возможность своей замены в президентской гонке на молодого главу своей партии.— Он — выдающийся актив для движения. Надеюсь, нам не придется прибегать к этому активу раньше, чем это будет необходимо».