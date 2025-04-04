Президент Армении утвердил закон о начале вступления в ЕС

Президент Армении Ваагн Хачатурян подписал закон о намерении страны вступить в Европейский союз, сообщает пресс-служба главы государства. Со стороны ЕС приглашения на вступление Армении не было. Российская сторона считает невозможным одновременное членство Еревана в ЕС и Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Vahram Baghdasaryan / Photolure / AP Фото: Vahram Baghdasaryan / Photolure / AP

Парламент Армении принял закон о намерении республики вступить в ЕС 26 марта. Премьер-министр Никол Пашинян уточнял, что решение о вступлении в союз может быть принято только по итогам всенародного референдума.

В конце 2023 года МИД Армении заявил, что у Еревана есть «европейские стремления». В марте 2024-го ведомство сообщало об активном обсуждении возможного вступления в ЕС, однако тогда там уточняли, что «никто не может быть уверенным или предугадать» исход этого процесса.

В январе текущего года вице-премьер России Алексей Оверчук заявлял, что возможное вступление Армении в ЕС поставит страну перед выбором между Евросоюзом и ЕАЭС, членом которого она является с 2015 года. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в Армении есть политические силы, которые считают, что ориентация на Евросоюз принесет стране «дополнительные дивиденды». Власти Армении в свою очередь не планируют выходить из ЕАЭС.

О внешней политике республики — в материале «Ъ» «Армения и Америка — сестры навек».