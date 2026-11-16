Банки ограничат доступ к счетам и снятию наличных за непредоставление ИНН

Банки предлагается обязать с 1 января 2027 года собирать ИНН своих клиентов-физлиц. Гражданам, которые откажутся предоставить ИНН, с июля 2028 года ограничат дистанционный доступ к счетам и снятие наличных в банкоматах. Такая инициатива содержится в поправках ко второму чтению законопроекта об исполнении бюджета.