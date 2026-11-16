Банки ограничат доступ к счетам и снятию наличных за непредоставление ИНН
Банки предлагается обязать с 1 января 2027 года собирать ИНН своих клиентов-физлиц. Гражданам, которые откажутся предоставить ИНН, с июля 2028 года ограничат дистанционный доступ к счетам и снятие наличных в банкоматах. Такая инициатива содержится в поправках ко второму чтению законопроекта об исполнении бюджета.
Поправки были представлены 15 ноября на заседании комитета по бюджету. Если клиент за полтора года не представит ИНН, ему на шесть месяцев приостановят дистанционный доступ к счетам и ограничат использование карты или другого электронного средства платежа для снятия наличных. Через два года банк полностью закроет дистанционный доступ к счетам и предоставление электронного средства платежа.
Предоставление ИНН станет обязательным:
при открытии банковского счета или вклада;
при выдаче персонифицированного электронного средства платежа;
при получении неперсонифицированного электронного кошелька с остатком до 100 тыс. руб. и оборотом до 200 тыс. руб. в месяц, который выдается после упрощенной идентификации.
Сейчас ИНН физлица обязателен только для сделок с цифровыми валютами и цифровыми правами.
Правительство внесло законопроект об особенностях исполнения бюджета России 30 сентября. Первое чтение в Госдуме он прошел 29 октября.