Главное на рынке недвижимости к утру 16 ноября

Дефолт девелопера «Самолет» маловероятен, но даже в этом случае размер дополнительных резервов, которые нужно будет создать банку, не превысит размер его прибыли за несколько недель работы. Об этом заявил Андрей Оснос, управляющий директор Совкомбанка, который наряду с ВТБ и Сбербанком является крупным кредитором девелопера. По словам господина Осноса, по корпоративным кредитам «Самолета» у банка созданы достаточные резервы, которые учитывают всю информацию на последнюю отчетную дату, то есть на 30 сентября. Господин Оснос считает, что этих резервов «с лихвой хватит» для покрытия возможных убытков по этим кредитам.