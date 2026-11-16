Главное на рынке недвижимости к утру 16 ноября
Fort Group объявила о планах продать ТЦ «Европолис» в Москве
Инвестиционная компания Fort Group рассматривает возможность продажи торгового центра «Европолис Ростокино» на проспекте Мира в Москве. О готовности обсуждать сделку сообщил владелец компании Максим Левченко в соцсетях. Он объяснил возможную продажу изменением планов компании. Господин Левченко предложил потенциальным покупателям обращаться за материалами по объекту и договариваться о встрече. По оценке экспертов, стоимость комплекса может составлять 15–20 млрд руб.
Структура «Медскана» закрыла одну из крупнейших в году сделок на рынке офисов. Сеть лабораторий KDL займет там один из корпусов общей площадью 14 463 кв. м, рассказал «Ведомостям» источник, близкий к одной из сторон сделки. По его словам, компания уже подписала соглашение с владельцем комплекса – ООО «Астор эстейтс лтд» (его собственником считается основной бенефициар российского производителя титана «ВСМПО-Ависма» Михаил Шелков). Ставку аренды в «Неополисе» эксперты оценили в 150–17 тыс. руб. за 1 кв. м в год с учетом НДС и операционных расходов
Дефолт девелопера «Самолет» маловероятен, но даже в этом случае размер дополнительных резервов, которые нужно будет создать банку, не превысит размер его прибыли за несколько недель работы. Об этом заявил Андрей Оснос, управляющий директор Совкомбанка, который наряду с ВТБ и Сбербанком является крупным кредитором девелопера. По словам господина Осноса, по корпоративным кредитам «Самолета» у банка созданы достаточные резервы, которые учитывают всю информацию на последнюю отчетную дату, то есть на 30 сентября. Господин Оснос считает, что этих резервов «с лихвой хватит» для покрытия возможных убытков по этим кредитам.
Компания Element построит жилой комплекс «Родной Дом» на территории бывшего Перовского завода торгового машиностроения. Участок расположен на Перовской улице в районе Новогиреево, сообщает канал «Стройки – и точка». В состав комплекса войдут пять жилых корпусов высотой от 8 до 27 этажей, рассчитанных на 743 квартиры. Рядом возведут десятиэтажный бизнес-центр в форме кристалла. Element также планирует построить еще один комплекс на противоположной стороне Перовской улицы — во владении 71.
Арбитражный управляющий АО «ТД «Перовский» вновь выставил на продажу одноименный торговый комплекс на 18,3 тыс. кв.м на Свободном проспекте в Новогирееве, сообщает Telegram-канал Filatoff Inc. Стартовая стоимость снижена с 2,002 млрд руб. до 1,6 млрд руб. Минимальная цена составляет 1,39 млрд руб. Результаты торгов должны подвести в конце декабря.