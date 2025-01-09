Правительство Армении поддержало проект о начале процесса вступления в ЕС

Правительство Армении поддержало законопроект о начале процесса присоединения страны к Евросоюзу. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян также сообщил, что в ближайший месяц Ереван намерен подписать новую программу партнерства с ЕС. Премьер-министр Никол Пашинян уточнил, что решение о вступлении в союз может быть принято только по итогам всенародного референдума.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Это не означает членства Армении в Евросоюзе в прямом смысле этого слова, поскольку решение по этому вопросу может быть принято только путем референдума. Но мы также должны отметить, что перед референдумом мы должны предпринять определенные действия: обсудить "дорожную карту" с Европейским союзом»,— сказал господин Пашинян (цитата по ArmenPress).

В законопроекте, который одобрило правительство Армении, говорится, что страна объявляет о начале процесса по членству в Евросоюзе. После одобрения со стороны кабинета министров документ должен рассмотреть парламент.

Арарат Мирзоян на пресс-конференции сообщил, что Армения продолжает переговоры с Евросоюзом. «Я надеюсь, что мы подпишем новую программу партнерства в ближайшие месяцы. Я думаю, что это еще один всеобъемлющий документ»,— уточнил он. Господин Мирзоян также напомнил, что в 2024 году Армения и Евросоюз начали обсуждать введение безвизового режима.

В конце 2023 года МИД Армении заявил, что у Еревана есть «европейские стремления». В марте 2024-го ведомство сообщало об активном обсуждении возможного вступления в ЕС, однако тогда там уточняли, что «никто не может быть уверенным или предугадать» исход этого процесса.

Подробнее — в материале «Ъ» «Франция повела Армению в Европу».