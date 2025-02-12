Песков: в Армении есть политические силы, ожидающие дивидендов от ЕС

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Армении есть политические силы, которые считают, что ориентация на Евросоюз принесет стране «дополнительные дивиденды». Вместе с тем он подчеркнул, что Ереван продолжает получать дивиденды от членства в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

«По всей видимости, в Армении есть определенные политические силы, которые считают, что ориентирование на Евросоюз, наверное, при отсутствии четкого понимания, заинтересован ли в этом сам Евросоюз, что это ориентирование даст какие-то дополнительные дивиденды для самой страны и для интересов народа этой страны»,— сказал Дмитрий Песков журналистам.

Представитель Кремля подчеркнул, что евроинтеграция — это «суверенное право Армении», но армянам и «всем остальным» необходимо разобраться, «насколько обоюдное это желание, как к этому относятся сами европейцы». «Пока же мы исходим из того, что Армения продолжает получать свои дивиденды от членства в ЕАЭС в процессах евразийской экономической интеграции. И эти дивиденды более чем очевидны»,— подчеркнул господин Песков .

12 февраля парламент Армении одобрил в первом чтении законопроект о начале процесса вступления страны в ЕС. Инициативу поддержали 63 депутата, еще 7 выступили против. Предполагается, что для принятия окончательного решения в стране проведут референдум. Вместе с тем армянские власти исключают планы выйти из ЕАЭС.

О внешнеполитическом курсе Еревана — в материале «Ъ» «Армения и Америка — сестры навек».

Лусине Баласян