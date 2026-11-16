В Запорожской области при атаке БПЛА на автобус пострадали три человека
Беспилотник ударил по рейсовому автобусу в Запорожской области. Ранения получили три человека, сообщил глава региона Евгений Балицкий.
Автобус следовал по маршруту Черниговка — Бердянск. Дрон атаковал транспортное средство в районе села Богдановка Черниговского муниципального округа. В автобусе были водитель и два пассажира. Все трое доставлены в больницу, подробности об их состоянии губернатор не привел.
27 октября в Запорожской области был атакован автобус, следовавший из Симферополя в Москву. Погиб один человек.