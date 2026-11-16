Рынок жилья сдался под дисконтом
Почему аренда в Москве дешевеет и когда ждать роста цен
Аренда двухкомнатных квартир в столице за год подешевела на 14,5%. Средняя ставка — 97 тыс. руб. в месяц, посчитали аналитики агентства «Этажи». Собственники жилья теперь все чаще соглашаются на дисконт. Но чтобы зафиксировать доходность, как выяснил “Ъ FM”, заключают краткосрочные договоры аренды.
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В московском регионе сейчас сдается больше 10 тыс. квартир. Это данные только с одной площадки объявлений и без учета высокобюджетного жилья. А элитных квартир на рынке аренды, по данным Intermark, за год стало на 15% больше. Собственники, что не могут продать, пытаются хоть как-то отбить налоги после кадастровой переоценки. Год простоя премиальной недвижимости в Москве может стоить до 15 млн в виде налога.
Но квартир стало больше, чем нужно арендаторам, говорят опрошенные “Ъ FM” брокеры. В массовом сегменте в Москве выгоднее сдавать однокомнатные и студии. Там аренда, как посчитали аналитики «Этажей», за год просела лишь на 5%, а вот двухкомнатные упали в цене сразу на 14,5%. Только вот арендаторы переключились с новостроек на старый жилфонд, говорит директор департамента вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова:
«Охота у потенциальных арендаторов идет на дома 60-70-х годов постройки. С учетом недоступности ипотеки в Москве выбирают вариант снимать всегда: 50-60 тыс. руб. — максимум. Все, что дороже, — уже сложнее. В новостройках самый бюджетный вариант — 75 тыс. руб. и выше. Тут возникает конкуренция внутри отдельно взятого ЖК. Бывают семьи, которые переезжают, потому что просто стало дешевле этажом ниже. Многие арендодатели готовы сдать квартиру, например, не на три месяца, а на полгода».
Рынок аренды был перегрет на фоне высоких депозитов. Многие завышали стоимость, потому что был спрос. Но доходность с вкладов упала, и клиенты пересматривают бюджеты. По данным ЦИАН, этой осенью в Москве ставки снизили 28% владельцев жилья.
Сроки экспозиции квартир выросли с двух недель до трех месяцев. И основная задача сейчас — сдать. Брокеры рекомендуют снизить цену хотя бы на 10%, даже нынешним квартирантам при продлении договора, — иначе они могут уйти. Тем более выбор есть. Но на такой шаг готовы не все, подчеркивает член совета директоров инвестиционной платформы SimpleEstate Артем Цогоев:
«Квартира стоит 20 млн руб., а в аренду может сдаваться за 60 тыс. руб. максимум. Отбить инвестиции перспективы туманные.
Получается, что доходность — 1-3%, и она фактически не растет. Люди, которые покупают квартиры, фиксируют свои капиталы и то, что может теоретически вырасти в цене, а аренда — это дополнительный доход. Собственники недвижимости выбрали выжидательную позицию. Скорее всего, в 2027 году мы увидим выход дополнительного количества квартир, которые продавали в льготную ипотеку. Это были долгосрочные инвестиции. Прогнозируется, что ставки аренды в 2027 году расти не будут».
Между тем рынок элитной аренды в Москве восстанавливается, но баланса пока нет, утверждают опрошенные “Ъ FM” брокеры. Количество сделок по итогам третьего квартала выросло на четверть, но спрос все равно не успевает за количеством предложений. При этом арендодатели не готовы снижать планку до бюджета клиента, говорит партнер NG Group Андрей Соловьев:
«На рынке элитной аренды разрыв между ожиданием арендаторов и желанием арендодателей составляет более 200 тыс. руб. По итогам 2026 года, наверное, мы увидим снижение спроса на порядка 20%. Кстати, аналогичные цифры мы ожидаем и по продажам. Больше 60 трлн руб. завешены на депозитах, давят на спрос вниз.
Покупатели не готовы к таким ценам, но собственники тоже зажаты повышением налогов и кадастровой стоимости, то есть они не могут опустить резко свои ставки. Мы увидим корректировку в среднем сегменте — в районе до 500 тыс. руб. месячной ставки, а в сегменте дорогой недвижимости стоимостью 1,5-2 млн за метр — наоборот.
Сверхсостоятельные люди продолжают снимать, и даже в достаточно высоком темпе».
В отличие от массового сегмента, в элитном чаще всего ищут двухкомнатные квартиры. На них приходится почти 40% сделок. Средняя ставка аренды в самой дорогой локации Москвы — Арбат-Кропоткинская — 550 тыс. руб. в месяц, на Проспекте Мира для сравнения — 250 тыс. руб.