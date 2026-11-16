Рынок жилья сдался под дисконтом

В московском регионе сейчас сдается больше 10 тыс. квартир. Это данные только с одной площадки объявлений и без учета высокобюджетного жилья. А элитных квартир на рынке аренды, по данным Intermark, за год стало на 15% больше. Собственники, что не могут продать, пытаются хоть как-то отбить налоги после кадастровой переоценки. Год простоя премиальной недвижимости в Москве может стоить до 15 млн в виде налога.