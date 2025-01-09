Вице-премьер Оверчук: Армения встала перед выбором между Евросоюзом и ЕАЭС

Возможное вступление Армении в Евросоюз (ЕС) поставит страну перед выбором между Европейским союзом и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), членом которого она является с 2015 года, заявил вице-премьер России Алексей Оверчук. Сегодня, 9 января, правительство Армении поддержало законопроект о начале процесса присоединения страны к ЕС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Оверчук

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Алексей Оверчук

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«ЕАЭС и ЕС несовместимы. Оба объединения предполагают отсутствие таможенных границ и свободу движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Представить, что эти два союза в какой-то точке сойдутся, невозможно»,— сказал господин Оверчук во время общения с журналистами. По его словам, Евросоюз переживает социальный и экономический кризис, в отличие от ЕАЭС. Потому членство в последнем, считает вице-премьер, является привилегией.

Вице-премьер добавил, что в случае выхода Армении из ЕАЭС экспорт армянских товаров сократится на 70–80%. Также это приведет к росту цен на энергию и продовольствие в стране. Вступление в ЕС и выход из ЕЭАС, утверждает господин Оверчук, пагубно скажутся на гражданах. «Обычные люди потеряют доходы, работу и станут платить больше за самое необходимое. Взамен они, скорее всего, получат безвиз, а Армения — депопуляцию»,— заключил он.

Господин Оверчук также заявил, что Россия рассматривает начало обсуждения в Армении процесса вступления в ЕС как начало выхода страны из ЕАЭС, передает «Интерфакс».

О невозможности для Армении быть членом обоих союзов ранее заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он также напомнил, что членство в ЕАЭС дает «весьма и весьма положительные дивиденды для Армении». Однако господин Песков уточнил, что возможное вступление в ЕС — суверенное право Армении. Как ранее уточнял армянский премьер-министр Никол Пашинян, вступить в ЕС страна сможет только по итогам всенародного референдума.

Подробнее — в материале «Ъ».