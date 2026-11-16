«Ведомости»: операторы попросили разрешения использовать ЦОДы не в России
Несколько провайдеров центров обработки данных (ЦОД) и крупнейших операторов персональных данных попросили разрешить им временно использовать вычислительные мощности за пределами России. Компании хотят обеспечить сохранность части данных на случай атак на дата-центры, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.
По информации издания, запрос операторов к профильным ведомствам поступил в начале ноября. Как утверждает один из собеседников «Ведомостей», как минимум три оператора ЦОДов ведут переговоры с провайдерами в Средней Азии. Они якобы обсуждают георезервирование (хранение данных на физически разнесенных площадках) и аренду ресурсов GPU (графические процессоры для работы искусственного интеллекта).
В Минцифры комментировать информацию не стали. Газета уточняет, что разрешение на временное использование вычислительных ресурсов за рубежом может давать подкомиссия при правительственной комиссии по цифровому развитию. Такая мера предназначена «для обеспечения поддержки функционирования на территории России информационных ресурсов в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств». Однако решение должно быть согласовано с ФСБ. По информации газеты, состав подкомиссии пока не сформирован.
В октябре Минцифры сообщило о создании отраслевого штаба по защите сетей связи от «внешнего деструктивного воздействия» — в первую очередь от БПЛА, под удар которых осенью попали пять ЦОДов в разных регионах России. Ведомство определило перечень наиболее важных объектов связи, подлежащих защите, организовало взаимодействие с Минобороны РФ и сформировало требования по защите объектов связи с учетом специфики отрасли. Особое внимание уделяется резервированию узлов связи и магистральных линий.