«Ведомости»: операторы попросили разрешения использовать ЦОДы не в России

В Минцифры комментировать информацию не стали. Газета уточняет, что разрешение на временное использование вычислительных ресурсов за рубежом может давать подкомиссия при правительственной комиссии по цифровому развитию. Такая мера предназначена «для обеспечения поддержки функционирования на территории России информационных ресурсов в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств». Однако решение должно быть согласовано с ФСБ. По информации газеты, состав подкомиссии пока не сформирован.