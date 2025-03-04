Посол РФ: Армения может быть либо в ЕАЭС, либо в ЕС

Армения не может быть одновременно членом Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Евросоюза, необходимо сделать выбор. Об этом заявил посол России в Армении Сергей Копыркин. При этом он подчеркнул, что сотрудничество Еревана с Москвой и ЕАЭС — один из ключевых факторов экономического развития республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Посол России в Армении Сергей Копыркин

Фото: @rusembassyarm Посол России в Армении Сергей Копыркин

Фото: @rusembassyarm

«Изначально российской стороной все точки были поставлены над i: либо ЕС, либо ЕАЭС, и там и там быть невозможно. И это не позиция российской стороны, а вопрос объективной реальности, потому что не может государство быть одновременно членом двух таможенных союзов»,— сказал Сергей Копыркин в интервью армянскому порталу 24News. Он процитировал вице-премьера РФ Алексея Оверчука, который заявил, что «вступление Армении в ЕС напоминает покупку билета на Титаник».

«Есть реалии — сотрудничество Армении с ЕАЭС, и РФ является одним из ключевых факторов экономического развития страны, об этом свидетельствует статистика. Что будет в ЕС — это вопрос будущего. Пока динамика торгового оборота Армении и ЕС со знаком минус»,— отметил российский посол. Он подчеркнул, что речь идет о суверенном праве Армении выбрать подходящий для себя вариант.

12 февраля парламент Армении одобрил в первом чтении законопроект о начале процесса вступления страны в ЕС. Предполагается, что для принятия окончательного решения в стране проведут референдум. Вместе с тем армянские власти исключают планы выйти из ЕАЭС. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что в Армении есть политические силы, которые считают, что ориентация на Евросоюз принесет стране «дополнительные дивиденды».

Лусине Баласян