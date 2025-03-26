Парламент Армении проголосовал за вступление в Евросоюз

Парламент Армении во втором, окончательном, чтении принял закон о намерении республики вступить в Европейский союз (ЕС). В поддержку инициативы проголосовали 64 депутата, против выступили семь, передает «Арменпресс». ЕС пока официально не предлагал стране членство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Sergei Grits / AP Фото: Sergei Grits / AP

Законопроект был внесен представителем гражданской инициативы по вступлению Армении в ЕС Артаком Зейналяном от имени нескольких общественных организаций, получивших более 50 тыс. необходимых подписей в поддержку. В окончательной редакции проекта сказано, что Армения, «стремясь к развитию демократических институтов, повышению благосостояния общества, укреплению безопасности страны, устойчивости и верховенства закона, объявляет о начале процесса вступления республики в Европейский союз».

Правительство Армении запустило процесс вступления страны в ЕС в январе 2025 года. В первом чтении законопроект был одобрен 12 февраля. Планировалось, что после рассмотрения документа парламентом власти обсудят с коллегами из Брюсселя «дорожную карту» процесса евроинтеграции. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян характеризовал отношения Еревана и Брюсселя в последние годы как «интенсивные и динамичные».

Российская сторона считает невозможным одновременное членство Еревана в ЕС и в Евразийском экономическом союзе, объединяющем Россию, Армению, Белоруссию, Казахстан и Киргизию. Армянские власти не планируют выходить из ЕАЭС.

О внешней политике республики — в материале «Ъ» «Армения и Америка — сестры навек».