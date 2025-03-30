Президент Финляндии предложил Трампу дату для заключения мира на Украине

Президент Финляндии Александр Стубб предложил президенту США Дональду Трампу установить крайний срок для соглашения о прекращении огня на Украине. Он предложил заключить соглашение 20 апреля — в день празднования Пасхи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Стубб

Фото: Sarah Meyssonnier / File Photo / Reuters Александр Стубб

Фото: Sarah Meyssonnier / File Photo / Reuters

«20 апреля было бы подходящим временем для полного прекращения огня без каких-либо условий... Потому что нужен крайний срок, потому что это Пасха и потому что президент Дональд Трамп будет у власти уже три месяца»,— сообщил на пресс-конференции господин Стубб (цитата по Reuters).

Кроме того, он заявил, что господин Трамп весьма недоволен действиями России, ее «интригами» и «затягиванием сроков». «Я пытался объяснить, что это совершенно нормальное русское поведение. Сначала мы о чем-то договариваемся, а потом снова ставим условия»,— сказал господин Стубб (цитата по Yle). Также господин Стубб заявил, что в США «заканчивается терпение» по отношению к России, а также заявил, что Соединенные Штаты готовят новый пакет антироссийских санкций. Он заявил, что дал понять американскому коллеге, что Россия «понимает только силу».

Господин Стубб приехал во Флориду накануне, 29 марта, чтобы встретиться с Дональдом Трампом. Президенты обсудили укрепление двустороннего сотрудничества стран, а также сыграли партию в гольф.

Сегодня, 30 марта, Дональд Трамп прокомментировал идею президента России Владимира Путина ввести на Украине внешнее управление под эгидой ООН. В интервью NBC News он заявил, что был «взбешен» и «очень зол» на своего российского коллегу.