Трамп заявил, что не хотел бы вводить вторичные пошлины против России

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет избежать ситуации, при которой Вашингтон введет вторичные пошлины в отношении Москвы. Ранее господин Трамп пригрозил пошлинами на нефть до 50% при провале переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Kevin Lamarque / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

«Я бы точно не хотел вводить вторичные пошлины в отношении России, но если они будут введены, это будет нехорошо для них»,— сказал Дональд Трамп журналистам (запись опубликована на странице Белого дома в соцсети X).

Как добавил президент США, он остается уверен в том, что власти России и Украины подпишут соглашение об урегулировании конфликта. Дональд Трамп выразил уверенность, что Владимир Путин «не откажется от своего слова». Он также отрицательно ответил на вопрос журналистов о том, находятся ли его отношения с президентом России «в нижней точке».

«Если я подумаю, что они затягивают, я не буду рад этому»,— добавил Дональд Трамп. По его словам, в вопросе завершения российско-украинского конфликта есть в том числе «психологический крайний срок».

30 марта Дональд Трамп заявил, что введет вторичные пошлины на нефть из России, если урегулирование конфликта сорвется по вине Москвы. Он уточнил, что тарифы будут введены в размере до 50%, а компании, закупающие российское топливо, не смогут вести бизнес в США.