Лечение Эр-Риядом

Российско-американские переговоры в Саудовской Аравии вызвали позитивные отклики как в Москве, так и в Вашингтоне. В Белом доме, в частности, рассказали, что Россия и Соединенные Штаты договорились обеспечивать безопасное судоходство на Черном море, а также исключить применение силы в этом районе. Аналогичная формулировка была согласована и по итогам американо-украинских переговоров, которые также прошли в Эр-Рияде. Кроме того, США вместе с Россией и Украиной взяли на себя обязательство добиться реализации договоренностей об отказе от ударов по энергетическим объектам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что реализация зерновой сделки зависит исключительно от Вашингтона, который может приказать «Зеленскому и его команде делать так, и не иначе»

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что реализация зерновой сделки зависит исключительно от Вашингтона, который может приказать «Зеленскому и его команде делать так, и не иначе»

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Переговоры в Эр-Рияде, продлившиеся 12 часов и завершившиеся вечером в понедельник, 24 марта, продолжили преподносить сюрпризы и после своего окончания, когда российская делегация уже вернулась домой.

Информация американского телеканала CBS о том, что стороны согласовали текст итогового заявления, которое должно быть обнародовано во вторник в 11 часов утра по московскому времени, была вскоре дезавуирована. Как пояснил в эфире телеканала «Россия 24» первый заместитель председателя комитета Совета федерации по обороне и безопасности Владимир Чижов, итоговое заявление не было принято из-за возражений Киева. «Они сидели 12 часов и вроде бы согласовали совместное заявление, которое, однако, не было принято из-за позиции Украины, это тоже весьма характерно и симптоматично»,— заявил господин Чижов.

Одновременно с российской делегацией в саудовской столице находилась делегация из Киева во главе с министром обороны Рустемом Умеровым, которая провела свои первые переговоры с представителями команды президента Трампа еще в воскресенье, а затем не покидала Эр-Рияд до окончания российско-американских переговоров. Украинская делегация покинула Эр-Рияд уже во вторник, перед отъездом проведя второй раунд переговоров с американской делегацией, который продлился недолго.

Между тем днем 25 марта Белый дом все-таки выпустил два заявления, в которых подвел итоги встреч в Саудовской Аравии.

Так, в одном из документов отмечалось, что «США и Россия договорились обеспечить безопасное судоходство, исключить применение силы и не допустить использования коммерческих судов в военных целях в Черном море». При этом Вашингтон обязался помочь России «восстановить доступ на мировой рынок экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений, снизить расходы на морское страхование и расширить доступ к портам и платежным системам для таких трансакций».

Чуть позднее в Кремле добавили деталей, уточнив: речь идет о снятии санкционных ограничений с Россельхозбанка и «иных финансовых организаций, задействованных в обеспечении операций по международной торговле продовольствием и удобрениями», а также с работающих в этих отраслях компаний и с задействованных в торговле судов. Также в числе предусловий — «снятие ограничений на поставки в Российскую Федерацию сельскохозяйственной техники, а также иных товаров, задействованных в производстве продовольствия (в том числе рыбопродукции) и удобрений».

В американо-украинском заявлении первая формулировка — о безопасном судоходстве в Черном море — повторялась буквально, лишь «Россия» была заменена на «Украину».

А вторым пунктом шел тезис о том, что «Соединенные Штаты по-прежнему привержены содействию обмену военнопленными, освобождению гражданских задержанных лиц и возвращению насильственно перемещенных украинских детей».

Кроме того, в двух документах отмечалось, что США договорились с Москвой и Киевом добиться реализации договоренностей об отказе от ударов по энергетическим объектам России и Украины. Четвертым пунктом в обоих заявлениях шел тезис о том, что участники встреч в Эр-Рияде «приветствуют добрые услуги третьих стран с целью поддержки реализации энергетических и морских соглашений». А пятым — обещание «продолжать работать над достижением прочного и длительного мира».

Комментируя переговоры, один из их участников, глава комитета Совета федерации по международным делам Григорий Карасин, дал понять в комментарии ТАСС: «технические консультации» по вопросу возвращения к черноморской инициативе трехлетней давности переросли в обсуждение всего комплекса проблем украинского конфликта и российско-американских отношений.

«Обсуждалось все, был насыщенный, непростой диалог, но весьма полезный для нас и для американцев. Конечно, далеко не все решили, не во всем согласились, но то, что такой разговор состоялся, мне кажется, это очень своевременно с учетом прихода новой администрации и новых политиков, которые приехали на встречу экспертных групп»,— сообщил господин Карасин.

По его словам, после встречи в Эр-Рияде переговоры России и США продолжатся с участием международного сообщества, включая ООН и «отдельные страны». «Американцы тоже в этом заинтересованы»,— подытожил российский сенатор.

«У этой войны нет военного решения, ее нужно закончить путем переговоров»,— заявил, комментируя российско-американские переговоры в Эр-Рияде, госсекретарь США Марко Рубио.

Господин Рубио отметил, что у президента Трампа получается делать шаги навстречу мирному разрешению конфликта, несмотря на «препятствия со стороны других стран и других лиц, которые, возможно, имеют иное мнение о том, как это должно происходить».

«Третьей мировой войны удалось избежать. Прекращение огня в сфере энергетической инфраструктуры достигнуто. Другие инициативы будут согласованы в ближайшее время! Под руководством президента Путина и президента Трампа мир становится безопаснее»,— написал на своей странице в соцсети Х один из представителей побывавшей в Эр-Рияде ранее, в феврале, первой группы российских переговорщиков, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Между тем более подробный разбор ситуации вокруг переговоров в Эр-Рияде и украинского кризиса сделал во вторник в интервью «Первому каналу» глава МИД РФ Сергей Лавров.

Рассуждая о том, как реанимировать черноморскую инициативу, глава российской дипломатии указал на то, что Москва будет требовать гарантий безопасности, которых не оказалось три года назад, в связи с чем достигнутые в 2022 году договоренности просуществовали недолго.

«Нам будут нужны четкие гарантии, и гарантии могут быть, учитывая печальный опыт договоренностей просто с Киевом, исключительно результатом приказа из Вашингтона Зеленскому и его команде делать так и не иначе. Мне кажется, американские партнеры этот сигнал наш восприняли»,— сообщил Сергей Лавров.

О необходимости дальнейшей четкой проработки инициативы заявил и министр обороны Украины Рустем Умеров, выступивший за скорейшее проведение «дополнительных технических консультаций для согласования всех деталей и технических реализации, мониторинга и контроля договоренностей». При этом он обнародовал одну деталь, о которой в американо-украинском заявлении и в сообщении Кремля не говорилось. «Украинская сторона подчеркивает: перемещение Россией своих военных судов за пределы восточной части Черного моря будет считаться нарушением духа этой договоренности и будет рассматриваться как нарушение обязательств обеспечить свободу судоходства в Черном море и угрозу национальной безопасности Украины. В таком случае Украина будет иметь полное право реализовывать право на самозащиту»,— отметил министр.

Сергей Строкань, Николай Амелин