«Большие проблемы» Дональда Трампа

Угрожать разным странам «большими проблемами» Дональд Трамп начал еще во времена своего первого президентского срока. В феврале 2017 года он называл «большой-большой проблемой» для США и мировой безопасности ядерную программу КНДР. Осенью того же года с трибуны ООН он пригрозил Северной Корее «полным уничтожением», если она будет угрожать США. Летом 2018 года в Сингапуре состоялся первый в истории двух стран саммит с участием Дональда Трампа и Ким Чен Ына, на котором стороны договорились о ядерном разоружении КНДР, однако в конце 2019-го Пхеньян заявил, что США затягивают переговоры, и исключил денуклеаризацию из повестки.

Господин Трамп подвергал критике ядерную сделку с Ираном (СВПД), которая считается одним из достижений 44-го президента США Барака Обамы. США и Иран неоднократно обвиняли друг друга в нарушении условий СВПД. Летом 2017 года Дональд Трамп пригрозил Ирану «большими проблемами», если тот не будет соблюдать соглашение. В мае 2018-го Дональд Трамп объявил о выходе США из СВПД. Через год господин Трамп допустил возможность военной конфронтации с Ираном, пригрозив ему «официальным концом».

В августе 2019 года прошли турецко-американские переговоры по созданию зоны безопасности на севере Сирии. Позже господин Трамп заявил, что «уничтожит» экономику Турции, если Анкара «перейдет черту», начав военную операцию против курдов. Он отметил, что факт «перехода черты» определит его «великая и бесподобная мудрость».

В марте 2025 года президент США пригрозил Ватикану беспрецедентными экономическими санкциями, если конклав кардиналов выберет следующим папой римским палестинца. Господин Трамп заявил, что «Америка должна быть прежде всего даже для папы римского», а палестинец может «дестабилизировать Ближний Восток и плохо повлиять на цены на нефть».