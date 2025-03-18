Договорились

Президенты США и России провели во вторник, 18 марта второй за последние полтора месяца телефонный разговор, который стал их совместной попыткой добиться ключевых договоренностей по украинскому конфликту. Несмотря на отсутствие прорывных решений, стороны сделали шаг вперед в диалоге по украинскому конфликту, продемонстрировав готовность к его долгосрочному урегулированию. Жесткая позиция Москвы по поводу предложения о 30-дневном перемирии не привела к войне слов и не помешала сторонам договориться о развитии сотрудничества, в том числе в области экономики и энергетики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жесткая позиция Владимира Путина относительно 30-дневного перемирия не помешала договориться о развитии сотрудничества с Дональдом Трампом

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Жесткая позиция Владимира Путина относительно 30-дневного перемирия не помешала договориться о развитии сотрудничества с Дональдом Трампом

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Телефонный разговор президентов России и США, который начался во вторник в 17:00 мск, заставив мир замереть в ожидании, стал их уже вторым общением после возвращения в Белый дом Дональда Трампа. Как сообщили в Белом доме, разговор продлился более двух с половиной часов.

Учитывая контакты последних недель, новый диалог двух лидеров прежде всего должен был стать моментом истины в споре о том, будет ли реализована американская инициатива о 30-дневном перемирии между Украиной и Россией.

После того как Владимир Путин 13 марта заявил, что согласен с предложением США о перемирии на Украине, но при этом указал на недопустимость его использования для возобновления боевых действий, вопрос встал ребром: готов ли будет президент Трамп пойти навстречу Москве, требующей прекращения мобилизации на Украине и поставок ей вооружений.

Украина и ее европейские союзники, считающие, что Москва просто ищет предлог сорвать перемирие, напротив, ждали, что Дональд Трамп потребует от Владимира Путина введения безоговорочного перемирия под угрозой новых санкций.

«Мы подходим к очень критической стадии и хотим полностью решить вопрос России и Украины. Думаю, Украина этого хочет, я знаю — они хотят. Все игроки этого хотят»,— обозначил свою позицию Дональд Трамп.

Впрочем, еще одно сообщение Трампа накануне разговора с российским лидером, в котором он употребил слово «соглашение», запутало ситуацию: президент США вдруг заговорил об окончательном урегулировании.

В социальной сети Truth Social он написал, что «многие элементы окончательного соглашения были согласованы, но многое еще остается согласовать». Это неожиданное признание вызвало вопросы: о каком «окончательном соглашении» может идти речь, учитывая, что Украина и Россия пока даже не сформировали команды для обсуждения условий мирного соглашения.

Между тем, несмотря на многочисленные недосказанности, в заявлении Кремля, распространенном после завершения разговора двух лидеров, их беседа была названа «подробным и откровенным обменом мнениями по ситуации вокруг Украины».

«Владимир Путин выразил признательность Дональду Трампу за стремление способствовать достижению благородной цели прекращения боевых действий и человеческих потерь»,— говорится в сообщении. Президент России также заявил о готовности к совместной с американскими партнерами проработке возможных путей урегулирования, которое должно носить комплексный, устойчивый и долгосрочный характер.

В то же время никакого продвижения на пути реализации американского предложения о 30-дневном перемирии так и не произошло.

Комментарий Кремля по этому поводу выдержан в заметно более жестких тонах, чем предыдущие заявления «о нюансах». «С российской стороны обозначен ряд существенных моментов, касающихся обеспечения действенного контроля за возможным прекращением огня по всей линии боевого соприкосновения, необходимости остановки принудительной мобилизации на Украине и перевооружения ВСУ. Отмечены также серьезные риски, связанные с недоговороспособностью киевского режима, который уже неоднократно саботировал и нарушал достигнутые договоренности»,— говорится в заявлении Кремля.

Кроме того, российская сторона призвала к «полному прекращению иностранной военной помощи и предоставлению разведывательной информации Киеву».

В то же время в связи с призывом сохранить жизни окруженным в Курской области украинским военнослужащим Владимир Путин подтвердил: Москва готова руководствоваться соображениями гуманитарного характера и в случае сдачи в плен гарантирует им «жизнь и достойное обращение согласно российским законам и нормам международного права».

Инициативой, которая была одобрена двумя президентами, стало предложение Дональда Трампа о взаимном отказе сторон конфликта от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры.

«Владимир Путин положительно откликнулся на эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду»,— сообщили в Кремле.

Также конструктивно президент России отреагировал и на высказанную Дональдом Трампом идею реализации инициативы, касающейся безопасности судоходства в акватории Черного моря.

В свою очередь, в заявлении Белого дома по итогам разговора президентов США и России отмечается, что «оба лидера согласились с тем, что украинский конфликт должен завершиться прочным миром». Как следует из сообщения, «лидеры согласились, что движение к миру начнется с перемирия в сфере энергетики и инфраструктуры».

Кроме того, «оба лидера отметили, что будущее, в котором двусторонние отношения между США и Россией выйдут на новый уровень, имеет огромные преимущества». В Вашингтоне пояснили, что под «огромными преимуществами» следует понимать крупные экономические сделки и геополитическую стабильность после достижения мира на Украине.

Сергей Строкань