Стармер и Трамп договорились продолжить совместное давление на Кремль

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора согласовали продолжение коллективного давления на Россию в связи с ситуацией вокруг Украины. Об этом сообщила пресс-служба британского правительства.

«Обсуждая Украину, премьер-министр проинформировал президента о продуктивных дискуссиях на встрече "коалиции желающих" в Париже на этой неделе. Лидеры согласились с необходимостью продолжать коллективное давление на Путина»,— говорится в сообщении офиса британского премьера.

Также в ходе беседы обсуждались перспективы заключения соглашения об экономическом сотрудничестве между Великобританией и США. Переговоры по этому вопросу будут продолжены на текущей неделе.

Саммит «коалиции желающих», состоящей примерно из 30 государств, прошел в Париже 27 марта. На мероприятии, прошедшем под председательством президента Франции Эмманюэля Макрона, обсуждались вопрос укрепления украинской армии и оборонно-промышленного комплекса страны, затеянные Вашингтоном мирные переговоры, возможное прекращение огня, а также гарантии безопасности Киеву в виде развертывания западных войск.

Подробнее об этом читайте в материале «Париж наполнился желающими».