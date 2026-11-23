Почти 2,5 тысячи фур скопилось в очереди на выезд из Белоруссии в ЕС
Госпогранкомитет Белоруссии (ГПК) сообщил о росте очередей фур на выезд в Евросоюз (ЕС). По состоянию на утро 23 ноября на границе скопилось почти 2,5 тыс. фур.
Очереди образовались перед двумя погранпереходами в Польшу — Бобровники (Берестовица) и Кукурыки (Козловичи). Там скопилось 2,4 тыс. фур, уточнили в ГПК. По данным ведомства, польские контролирующие службы за последние три дня оформили только 29% грузового транспорта.
Въезда в Литву ожидают 480 большегрузов. Литовские власти с 20 ноября приняли 19% грузовиков от нормы. Службы латвийского пункта пропуска Патерниеки (Григоровщина) пропустили в ЕС 29% фур, там остаются 200 машин. Перед погранпереходами Тересполь (Брест) и Патерниеки (Григоровщина) въезда в ЕС ожидают 222 авто.
В октябре 2025 года Литва закрыла КПП на границе с Белоруссией из-за использования метеозондов для контрабанды сигарет. Минск в ответ прекратил пропуск литовских грузовиков. В марте 2026-го президент Белоруссии Александр Лукашенко разрешил части иностранных грузовиков покинуть страну. Минск обещал не конфисковывать фуры с литовской регистрацией.