Очереди образовались перед двумя погранпереходами в Польшу — Бобровники (Берестовица) и Кукурыки (Козловичи). Там скопилось 2,4 тыс. фур, уточнили в ГПК. По данным ведомства, польские контролирующие службы за последние три дня оформили только 29% грузового транспорта.