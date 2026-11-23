Трамп заявил о резком увеличении числа воздушных ударов со стороны Ирана
Иран за последнюю неделю запустил больше ракет и беспилотников, чем за любой сопоставимый период на протяжении года, написал президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social. По его словам, все выпущенные Ираном ракеты и беспилотники были перехвачены.
На минувшей неделе Иран неоднократно атаковал американские военные объекты в Бахрейне и Кувейте. В частности, удары были направлены на радиолокационные станции и системы ПВО на военных базах. Власти этих стран не раз сообщали о перехвате иранских ракет и беспилотников.
Дональд Трамп связал активизацию иранских атак с победой Демократической партии на промежуточных выборах в Конгресс США 3 ноября. По его мнению, иранское руководство воспринимает демократов как слабых и неэффективных политиков. Президент пообещал, что не позволит иранским властям воспользоваться ситуацией.