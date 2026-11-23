На минувшей неделе Иран неоднократно атаковал американские военные объекты в Бахрейне и Кувейте. В частности, удары были направлены на радиолокационные станции и системы ПВО на военных базах. Власти этих стран не раз сообщали о перехвате иранских ракет и беспилотников.