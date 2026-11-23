«Падение еще возможно»
Олег Богданов — о рисках для рынков из-за жесткой позиции ФРС
На прошлой неделе американский фондовый рынок серьезно просел: индекс Nasdaq потерял 10%. Поводом стали резкие заявления руководителей ФРС об инфляции и ставке. Они считают, что ставку придется вернуть на нейтральный уровень, а для этого понадобится несколько повышений. Рынок такой сценарий пока не учитывает. Подробнее — в новом выпуске «Идеи на миллион».
Экономический обозреватель “Ъ FM”: Опасения и демарш, который начали осуществлять две недели назад руководители ФРС США, это резкие заявления по поводу инфляции и действий американского Центробанка. На прошлой неделе они реализовались в серьезный обвал на фондовом рынке. Nasdaq за неделю снизился на 10%. Сегодня, правда, отскок, но в целом обстановка очень тревожная.
Если исходить из того, что заявили руководители ФРС, за исключением председателя Кевина Уорша, ставку необходимо вернуть на нейтральный уровень, когда Федрезерв контролирует кривую доходности по коротким облигациям. Сейчас доходность двухлетних казначейских облигаций около 4,7%, а ставка американского ЦБ 3,75-4%. Чтобы вернуть ее на нейтральный уровень, как говорил управляющий ФРС Кристофер Уоллер, ставку нужно три раза повысить.
Вполне возможно, Федрезерву придется поднять ставку на 100 базисных пунктов, чтобы стабилизировать инфляцию. Они готовятся именно к таким действиям. Если это случится, обвал еще возможен, причем очень серьезный в корпоративном сегменте США.
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