Если исходить из того, что заявили руководители ФРС, за исключением председателя Кевина Уорша, ставку необходимо вернуть на нейтральный уровень, когда Федрезерв контролирует кривую доходности по коротким облигациям. Сейчас доходность двухлетних казначейских облигаций около 4,7%, а ставка американского ЦБ 3,75-4%. Чтобы вернуть ее на нейтральный уровень, как говорил управляющий ФРС Кристофер Уоллер, ставку нужно три раза повысить.