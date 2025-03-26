Куй железо, пока Трамп

Процесс урегулирования российско-украинского конфликта сдвинулся с мертвой точки. Договоренности, достигнутые в Эр-Рияде, еще не прорыв, но самое крупное достижение дипломатии с момента подписания зерновой сделки летом 2022 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Политолог Андрей Кортунов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Политолог Андрей Кортунов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Пессимисты, несомненно, отметят, что никаких жестких гарантий выполнения договоренностей пока не создано, да и вообще в заявлениях России, США и Украины имеются не только стилистические, но и содержательные расхождения. Вероятно, кто-то добавит, что торопиться Москве не стоит: обстановка на поле боя меняется в пользу России, проблемы киевского руководства неуклонно множатся, а неразрывная связь между временным перемирием и прочным миром вообще неочевидна.

Напрашивается вывод о предпочтительности неспешного диалога с параллельным наращиванием военных преимуществ и накапливанием козырей для полноформатных переговоров. По этой логике внимание Белого дома целесообразно переключить на двусторонние отношения и перспективные совместные проекты.

Но такой подход был бы рискованным. Дональд Трамп мыслит категориями «сделок».

В случае отсутствия быстрого движения к перемирию нетерпеливый и непостоянный американский президент может утратить интерес к «сделке», а вместе с ним и мотивацию к улучшению двусторонних отношений.

В одном из своих последних интервью Трамп уже успел предположить, что Россия сознательно тянет время, оговорившись, что сам делал так в течение многих лет, заключая различные сделки. Если в Белом доме сложится ощущение, что Москва намеренно тормозит переговоры и в принципе не готова к прекращению огня, то перспектива российско-американского саммита окажется под вопросом, а любые крупные двусторонние проекты, скорее всего, будут поставлены на паузу. Ясно, что именно такого исхода и ждут противники российско-американского сближения как в европейских столицах, так и в Вашингтоне.

В форсировании договоренностей о прекращении огня также имеются свои риски. Если в итоге так и не удастся договориться о прочном мире, то Россия получит замороженный конфликт с угрозами его последующей разморозки. Однако риски выглядят оправданными. Достижение соглашения о прекращении огня при посредничестве Трампа возлагает на его администрацию и лично на президента США ответственность за трансформацию временного перемирия в прочный и устойчивый мир. В этой ситуации Кремль вправе рассчитывать на то, что Белый дом постарается довести свою миссию до конца и не потерпит попыток Киева вернуться к возобновлению боевых действий.

В Белом доме считают возможным достижение договоренности уже к Пасхе (20 апреля). Этот срок выглядит избыточно оптимистическим — до Пасхи осталось чуть больше трех недель. Даже задача полностью прекратить боевые действия ко Дню Победы (9 мая) может оказаться недостижимой.

Но вот достичь прорывных результатов к Петербургскому международному экономическому форуму (18–21 июня) представляется вполне реальным. И тогда среди участников форума вполне могут засветиться президенты нескольких крупных американских корпораций, на одной из сессий может выступить специальный посланник президента США Стив Уиткофф или госсекретарь Марко Рубио. Более того, в случае успеха нельзя полностью исключить и личного присутствия в июне в Санкт-Петербурге самого Дональда Трампа.