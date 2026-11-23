Медведев назвал условие использования ядерного оружия Россией
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что тайная передача Украине ядерного оружия западными странами может стать основанием для превентивного ядерного удара со стороны России. Об этом господин Медведев написал в статье «Государственный суверенитет и ядерное оружие: международно-правовые аспекты обеспечения национальной безопасности», опубликованной в «Московском журнале международного права».
Как пишет Дмитрий Медведев, решение о применении ядерного оружия во время военного конфликта на Украине никогда не принималось, поскольку в этом не было необходимости. Но он допустил возможность упреждающего ядерного удара в случае открытой или тайной передачи Украине такого оружия западными странами. По его мнению, основанием для удара может стать и массированное применение обычных вооружений, создающее угрозу существованию России или причинения ей неприемлемого ущерба.
Господин Медведев считает, что при наступлении предусмотренных российской ядерной доктриной обстоятельств президент «не только вправе, но и обязан использовать ядерное оружие». Между тем президент России Владимир Путин, президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин во время саммита АТЭС приняли декларацию о мире, согласно которой ядерное оружие не может быть использовано ни при каких обстоятельствах.