Как пишет Дмитрий Медведев, решение о применении ядерного оружия во время военного конфликта на Украине никогда не принималось, поскольку в этом не было необходимости. Но он допустил возможность упреждающего ядерного удара в случае открытой или тайной передачи Украине такого оружия западными странами. По его мнению, основанием для удара может стать и массированное применение обычных вооружений, создающее угрозу существованию России или причинения ей неприемлемого ущерба.