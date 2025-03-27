Weekend №9–2025

Разоблачение реальности вместо оптических иллюзий, синдром Питера Пэна и Марк Эйдельштейн в шубе, джинсы против теории искусствоведов и лубок как любовь к жизни, греческая мифология и цифровое общество, высказывания вдалеке от театров с колоннами и музыкальные музы, отдыхающие от горящих изб, а также кинопремьеры, выставки и книжные новинки, чтобы провести выходные и составить планы на отпуск.

Фото: Courtesy of the artist and Rossi & Rossi

Обманываться не рады

В Гамбурге показывают выставку «Иллюзия. Сон — идентичность — реальность»

Экспозиция в Кунстхалле рассказывает о том, что иллюзия в искусстве не сводится к оптическим фокусам. И объясняет, почему прежде художники мастерски имитировали окружающую реальность, а теперь принялись ее разоблачать и изобличать.

Фото: SHK / Hamburger Kunsthalle / bpk Foto: Elke Walford

Мертвые дети, неравенство и травмы

Настоящий мир вымышленного Питера Пэна

В прокат вышел «Питер Пэн. Кошмар в Нетландии» — третий фильм франшизы «Вселенная извращенного детства» британского режиссера Риса Фрейк-Уотерфилда, в которой он перерабатывает сюжеты классических мультфильмов в хорроры. Питер Пэн в этой эксплуатационной экранизации предсказуемо предстает маньяком. Впрочем, и до статуса серийного убийцы он был одним из самых неоднозначных героев детской литературы, а его мир был полон смерти, неравенства и травм.

Фото: Walt Disney Productions

Простыня и искусство

Текстиль как новый модный материал

В нидерландском Маастрихте только что завершилась TEFAF, одна из самых престижных ярмарок изобразительного искусства, антиквариата и предметов роскоши. В ее рамках прошли панельные дискуссии, по традиции на наиболее актуальные для арт-индустрии темы. В этом году все они так или иначе были посвящены сохранению культурного наследия. В том числе обсуждались традиции ткачества и текстильного ремесла и их применение в современном мире. И это очередное подтверждение заметного тренда последних лет: широкое и успешное использование текстиля современными авторами, работающими в малом формате, чье искусство лежит на пересечении художественного, декоративно-прикладного и концептуального. Еще недавно их имена звучали только в узкотематическом или национальном контексте, а сейчас они среди основных участников глобального арт-рынка.

Фото: Jo Elbourne

«Кино должно тебя зажигать»

Черно-белый нуар с элементами ромкома «Наступит лето» в российском прокате с 27 марта

На недавнем международном фестивале кинематографических дебютов «Дух огня» в Ханты-Мансийске этот полный метр 27-летнего Кирилла Султанова получил сразу четыре награды, включая приз жюри, президента Эмира Кустурицы и зрительских симпатий. В разгар торжеств режиссер-триумфатор рассказал «Ъ-Weekend» о кастинге Марка Эйдельштейна, библейских сюжетах и криминале.

Фото: кинокомпания Смена; Monumental Pictures; Самокат

Ищите сцену

Новое избранное на театральной карте Москвы

27 марта отмечается День театра. Сегодня яркое сценическое действо чаще можно увидеть не в академических театрах с колоннами, берегущих свои традиции или пустившихся в коммерцию, а в неочевидных пространствах, собирающих молодые и по-настоящему творческие силы. Это могут быть и независимые площадки, и государственные проекты, пережившие удачную перезагрузку. Куда ехать в Москве за живым театром, где не боятся экспериментов и честного высказывания? Например, на Варшавку или на задворки Курского вокзала.

Фото: Ира Полярная

Парадный портрет анютки

В «Частной резиденции» открылась выставка «Два трамвая, десять пешеходов» Александра Туманова

В мире «измов» этот представитель нонконформизма мог бы получить свой собственный — его стиль в живописи должен называться гедонизмом. Любовь к жизни в работах Александра Туманова расцветает, как сад на подмосковной даче, распускается, как павлиний хвост, сверкает, как золото куполов.

Фото: Александр Туманов; «Частная резиденция»

Самое актуальное на неделю с 27 марта

Кинопремьеры, новые выставки, книги и музыкальные альбомы

На выставках Москвы и Санкт-Петербурга молодые художницы прислушиваются к телесным ощущениям, состоявшиеся новаторы возвращаются к классике, а французская гравюра движется от готики к ар-нуво. Одна из книг, обращающих на себя внимание в марте, тоже, кстати, внезапно начинается как готический роман. Артистки слабого пола представляют свои новые мощные альбомы. А в российском прокате близится лето. И сигнализирует об этом не только календарь, но и сами премьеры: неонуар по-русски «Наступит лето» (не путать с «Кончится лето»!), жаркая черная комедия из Франции и осенний по пейзажу, но раскаленный по интриге психологический триллер из Великобритании.