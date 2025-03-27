Ищите сцену

27 марта отмечается День театра. Сегодня яркое сценическое действо чаще можно увидеть не в академических театрах с колоннами, берегущих свои традиции или пустившихся в коммерцию, а в неочевидных пространствах, собирающих молодые и по-настоящему творческие силы. Это могут быть и независимые площадки, и государственные проекты, пережившие удачную перезагрузку. Куда ехать в Москве за живым театром, где не боятся экспериментов и честного высказывания? Например, на Варшавку или на задворки Курского вокзала.

Текст: Марина Шимадина

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сцена из спектакля «Академия смеха» объединения «Пространство “Внутри”», режиссер Михаил Бычков

Фото: Ира Полярная Сцена из спектакля «Академия смеха» объединения «Пространство “Внутри”», режиссер Михаил Бычков

Фото: Ира Полярная

Театр «Шалом»

Варшавское шоссе, 71, корп. 1

Новослободская ул., 23

Кто бы мог подумать три года назад, что никому не известный местечковый театр станет одним из главных ньюсмейкеров московской культурной жизни. Однако Олегу Липовецкому, занявшему пост художественного руководителя в октябре 2021 года, буквально за пару сезонов удалось не только закончить ремонт-долгострой и полностью обновить репертуар, но и превратить «Шалом» в модное место.

У Липовецкого нюх на перспективных режиссеров: именно в «Шаломе» делал свой первый московский спектакль «Исход» Петр Шерешевский, ставший теперь худруком МТЮЗа. Здесь же идут единственные пока в Москве спектакли театральных волшебниц Яны Туминой и Сойжин Жамбаловой — «Люблинский штукарь» и «Лавина». Работы самого Липовецкого — автобиографический моноспектакль «Жирная Люба» и «Моня Цацкес — знаменосец» — также пользуются большим вниманием публики. Важно, что у «Шалома» есть внятная миссия. Он позиционирует себя как «еврейский театр для всех национальностей», выступает против любой ксенофобии и расизма и не устает повторять, что «шалом» значит «мир».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Сцена из спектакля «Моня Цацкес — знаменосец» театра «Шалом», режиссер Олег Липовецкий Фото: Лана Павлова Сцена из спектакля «Жирная Люба» театра «Шалом», режиссер Юлия Каландаришвили Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор / купить фото Сцена из спектакля «Исход» театра «Шалом», режиссер Петр Шерешевский Фото: Лана Павлова Следующая фотография 1 / 3 Сцена из спектакля «Моня Цацкес — знаменосец» театра «Шалом», режиссер Олег Липовецкий Фото: Лана Павлова Сцена из спектакля «Жирная Люба» театра «Шалом», режиссер Юлия Каландаришвили Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор / купить фото Сцена из спектакля «Исход» театра «Шалом», режиссер Петр Шерешевский Фото: Лана Павлова

Сегодня театралы стараются не пропускать премьер театра и готовы ехать ради них даже на далекую Варшавку. Но недавно Олег Липовецкий получил в свое распоряжение здание бывшего Центра имени Мейерхольда на Новослободской, которое после уничтожения ЦИМа принадлежало «Школе драматического искусства». Туда переедет большая часть репертуара, так что «Шалом» становится ближе и доступнее.

Пространство «Внутри»

Ул. Казакова, 8, стр. 3

Маленький театр возле Курского вокзала, открытый в 2021 году архитектором Олегом Карлсоном, быстро превратился в очень яркое место и своеобразный ковчег для независимых художников, в том числе резидентов бывшего «Гоголь-центра», во дворе которого он находится. Здесь шли спектакли Жени Беркович (включена Росфинмониторингом в перечень причастных к экстремизму и терроризму) и ее компании «Дочери Сосо», здесь ставят и ультрамодный сегодня режиссер Антон Федоров, и Владимир Мирзоев, и Савва Савельев, и Рузанна Мовсесян, и другие. Олег Карлсон легко идет на риск и дает молодым шанс на пробы и ошибки. Но осечки случаются крайне редко.

Один из самых успешных резидентов пространства «Внутри» — творческое объединение «Озеро», созданное выпускниками гитисовской мастерской Дмитрия Крымова и Евгения Каменьковича. Дух творческой свободы, яркая, гротескная форма, близкая к буффонаде, привлекают немало поклонников. К тому же в спектаклях «Озера» участвуют настоящие звезды — Мария Смольникова, Максим Виторган, Виктория Исакова, Инна Сухорецкая, Таисия Вилкова и другие. Так что билеты на «Ричарда» или «Трех сестер» разлетаются мгновенно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Сцена из спектакля «Три сестры» объединения «Пространство “Внутри”», режиссер Андрей Маник Фото: Ира Полярная Сцена из спектакля «Ричард» объединения «Пространство “Внутри”», режиссер Андрей Маник Фото: Ира Полярная Сцена из спектакля «Академия смеха» объединения «Пространство “Внутри”», режиссер Михаил Бычков Фото: Ира Полярная Следующая фотография 1 / 3 Сцена из спектакля «Три сестры» объединения «Пространство “Внутри”», режиссер Андрей Маник Фото: Ира Полярная Сцена из спектакля «Ричард» объединения «Пространство “Внутри”», режиссер Андрей Маник Фото: Ира Полярная Сцена из спектакля «Академия смеха» объединения «Пространство “Внутри”», режиссер Михаил Бычков Фото: Ира Полярная

Пространство «Внутри» сотрудничает и с независимыми театрами других городов: тут можно увидеть смелую постановку Анастасии Паутовой «Мать» по Марку Равенхиллу из Петербурга, а также работы режиссера Михаила Бычкова и его воронежского центра «Прогресс» — «Кабаре Галич» и «Академия смеха».

Камерный театр «Среда 21»

Ул. Старая Басманная, 15, стр. 1

Еще одна независимая площадка 2021 года рождения находится неподалеку от упомянутого пространства «Внутри», в уютном Саду имени Баумана, и отличается «лица необщим выраженьем». Продюсер Татьяна Лукьянова собирает здесь штучные, интеллектуальные спектакли, основанные на нетривиальном материале, от «Франкенштейна» Мэри Шелли до «Постороннего» Альбера Камю. Хит театра — «Капитал» Нади Кубайлат, где экономическая теория Карла Маркса превращается в ироничную лекцию безумного профессора. А «Лес. Трактат» Александра Плотникова — это часть открытого проекта Бориса Павловича «Лес», основанного на трудах Владимира Бибихина. Воронежский актер Борис Алексеев тут пытается справиться с личным кризисом с помощью логики Людвига Витгенштейна. Но сложные философские понятия доносят до зрителя увлекательно и абсолютно доступно, а камерная обстановка создает атмосферу доверительного общения глаза в глаза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Сцена из спектакля «Капитал» театра «Среда 21», режиссер Надя Кубайлат Фото: пресс-служба театра «Среда 21» Сцена из спектакля «Франкенштейн» театра «Среда 21», режиссер Надя Кубайлат Фото: пресс-служба театра «Среда 21» Сцена из спектакля «Посторонний» театра «Среда 21», режиссер Дарья Макарова Фото: пресс-служба театра «Среда 21» Следующая фотография 1 / 3 Сцена из спектакля «Капитал» театра «Среда 21», режиссер Надя Кубайлат Фото: пресс-служба театра «Среда 21» Сцена из спектакля «Франкенштейн» театра «Среда 21», режиссер Надя Кубайлат Фото: пресс-служба театра «Среда 21» Сцена из спектакля «Посторонний» театра «Среда 21», режиссер Дарья Макарова Фото: пресс-служба театра «Среда 21»

Театр формирует «свою среду» для тех, кто ценит в спектаклях не развлечение, а мысль и новый опыт. Поэтому в последней премьере «Форум. Среда» зрителям отведена роль не пассивных наблюдателей, а активных участников действия. Это еще мало известный в России формат форум-театра, в котором публика вместе с актерами ищет на сцене конкретные ответы на социальные вопросы.

Также на площадке «Среды 21» можно увидеть другие независимые проекты: поэтические вечера Бориса Павловича или кукольную притчу «И дольше века длится день» от театра «Таратумб».

Театр «а39»

Зубовский б-р, 2, корп. 3

Многие ныне известные театры, от Мастерской Петра Фоменко до Студии театрального искусства, возникли на базе студенческих курсов, которые не смогли расстаться после окончания учебы. Один из последних плодов этого студийного движения — театральный проект «а39», названный так в честь знаменитой 39-й аудитории ГИТИСа, где студенты режиссерского факультета показывают свои курсовые и дипломные спектакли. Он создан выпускниками мастерской Олега Кудряшова, которые сначала были резидентами театра «Практика», а в 2023 году ушли в самостоятельное плавание под руководством режиссера и продюсера Григория Добрыгина и играют теперь в Музее Москвы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Сцена из спектакля «YouTube / В полиции: красная кнопка» театра «а39», режиссер Григорий Добрыгин Фото: Театр Практика Сцена из спектакля «Вот и все, что вам нужно знать о дирижировании» театра «а39», режиссер Григорий Добрыгин Фото: Театр Практика Сцена из спектакля «Ледяная синева» театра «а39», режиссер Олег Глушков Фото: Театр Практика Следующая фотография 1 / 3 Сцена из спектакля «YouTube / В полиции: красная кнопка» театра «а39», режиссер Григорий Добрыгин Фото: Театр Практика Сцена из спектакля «Вот и все, что вам нужно знать о дирижировании» театра «а39», режиссер Григорий Добрыгин Фото: Театр Практика Сцена из спектакля «Ледяная синева» театра «а39», режиссер Олег Глушков Фото: Театр Практика

В репертуаре нового театра спектакли необычного формата на стыке с современной поп-культурой: стендап-концерт «Приоткрытый микрофон», спектакль «YouTube / В полиции: красная кнопка», основанный на видеороликах из сети. В постановке «Вот и все, что вам нужно знать о дирижировании» актеры пародируют дирижеров симфонических оркестров, а в «Ледяной синеве» Олега Глушкова исследуют постсоветский шансон 1990-х.

Театр «а39» делает ставку на молодость, собирает вокруг себя студенческое комьюнити и разговаривает с публикой на равных, без нравоучений. А вчерашние выпускники тут постепенно превращаются в будущих звезд.