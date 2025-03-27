Парадный портрет анютки

В мире «измов» этот представитель нонконформизма мог бы получить свой собственный — его стиль в живописи должен называться гедонизмом. Любовь к жизни в работах Александра Туманова расцветает, как сад на подмосковной даче, распускается, как павлиний хвост, сверкает, как золото куполов.

Текст: Олеся Репкина

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Первое впечатление от экспозиции — безусловное узнавание даже тех работ, которые видишь впервые. Еще бы — на полотнах мерещится то Борис Кустодиев, то Мстислав Добужинский, то Константин Коровин, то хрестоматийный лубок. Но ценность этой стилизации значительно выше ее яркой декоративности. Приемы модерна тут едва ли скопированы — им просто настало время вновь проявиться. «Можно, конечно, навешать на экспонаты выставки кучу искусствоведческой теории,— говорит ее куратор Елизавета Плавинская, с детства знавшая Александра Туманова (1949–2013),— но чтобы понять творчество этого художника, достаточно иметь в виду, что он был настоящим московским модником: ходил в 1970-х исключительно в джинсах, дружил с золотой молодежью, слыл весельчаком и даже тем самым хулиганом из парка Горького». Еще один важный штрих — образование, полученное Тумановым в Московском училище памяти 1905 года на театральном отделении, где, во-первых, сохранялась связь с традициями авангарда, во-вторых, закладывалась манера даже самые маленькие работы превращать в декорации для гигантской сцены. Возможно, именно поэтому совсем крохотное и обычное может вырасти у этого семидесятника до размеров и важности парадного портрета.

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Именно такой путь прошла «анютина глазка», перебравшись с клумбы любой советской дачи на картину размером во всю стену, на которой некогда была императрица, а теперь она — царственная, торжественная, бархатная и роскошная, как черная орхидея. А на соседних стенах — еще цветы, любимая собака, виноград да баранки. Потому что человек всегда старается жить в удовольствие. Ведь невозможно быть все время ответственным и виноватым, поэтому у Туманова столько картин, которые называются «Праздник».

Галерея «Частная резиденция», пер. Сивцев Вражек, 32, до конца мая, по индивидуальной записи