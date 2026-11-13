Один человек погиб при ударе БПЛА по частному дому в Белгородской области
Мирный житель погиб и еще один пострадал при ударе беспилотника Вооруженных сил Украины по частному дому в Белгородской области. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.
Дом, который попал под удар БПЛА, находился в поселке Пролетарский Ракитянского округа области. Мужчина от полученных ранений скончался на месте. Второй пострадавший получил ранение мягких тканей головы, добавили в оперативном штабе.
Частный дом при ударе был разрушен, отметили в ведомстве. Произошел пожар. Прибывшие на место сотрудники МЧС потушили возгорание.