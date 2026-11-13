На авиабазе США в Великобритании объявили тревогу из-за налета неизвестных БПЛА
Над авиабазой Королевских ВВС Лейкенхит, которая используется военнослужащими США, были замечены неизвестные беспилотники. Военнослужащим отдали приказ укрыться в безопасных местах, сообщает Sky News со ссылкой на представителей ВВС США. С базы раздавились звуки сирен, сообщает «Би-би-си» со ссылкой на жителей ближайшего населенного пункта.
«Сегодня вечером сотрудники сил безопасности ВВС США отреагировали на подозрительную несанкционированную активность беспилотников над авиабазой Королевских ВВС Лейкенхит. Ни личный состав, ни самолеты, ни объекты инфраструктуры не пострадали»,— заявил представитель военно-воздушных сил США.
Депутат Палаты общин британского парламента от Западного Саффолка Ник Тимоти в социальных сетях сообщил, что связывался с руководством военной базы — сейчас, по словам его собеседников, «угрозы для населения нет, а инцидент уже урегулирован».