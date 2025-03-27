Простыня и искусство

В нидерландском Маастрихте только что завершилась TEFAF, одна из самых престижных ярмарок изобразительного искусства, антиквариата и предметов роскоши. В ее рамках прошли панельные дискуссии, по традиции на наиболее актуальные для арт-индустрии темы. В этом году все они так или иначе были посвящены сохранению культурного наследия. В том числе обсуждались традиции ткачества и текстильного ремесла и их применение в современном мире. И это очередное подтверждение заметного тренда последних лет: широкое и успешное использование текстиля современными авторами, работающими в малом формате, чье искусство лежит на пересечении художественного, декоративно-прикладного и концептуального. Еще недавно их имена звучали только в узкотематическом или национальном контексте, а сейчас они среди основных участников глобального арт-рынка.

Текст: Инна Логунова

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джо Элборн. «Оттенок 19-0», 2024

Фото: Jo Elbourne Джо Элборн. «Оттенок 19-0», 2024

Фото: Jo Elbourne

На протяжении всего прошлого столетия художники и дизайнеры переосмысляли текстиль, ранее считавшийся повседневным материалом, не подходящим для «высокого искусства». Вместе с участниками Баухауса (Анни Альберс, Гунта Штёльцль) и концептуалистами XX и XXI века, такими как Шейла Хикс, Магдалена Абаканович, Эль Анацуи, Сесилия Викунья, он прошел путь от утилитарного материала до полноценного художественного средства. И сегодня арт-объекты из текстиля можно встретить и в дорогих интерьерных салонах, и на Art Basel. Помимо функциональности и декоративности этот материал привлекает внимание содержательностью, свойственной ему по определению. Современные художники и дизайнеры, работающие с текстилем, рассматривают его как носитель коллективной памяти. Многие такие авторы, которых можно увидеть в современных галереях и на ярмарках, родом из Африки, Латинской Америки, Азии. И их обращение к традиционным ремесленным техникам часто связано с размышлениями о своих корнях в этом технологичном постколониальном мире.

От сувенира к сувениру

Непальский художник Церин Шерпа сочетает тибетское искусство с образами современной визуальной культуры. С ранних лет он изучал традиционную живопись тханка под руководством отца Ургьена Дордже. Работы по его эскизам выполняют гималайские ремесленники. Таким образом он пытается привлекать внимание к промыслам, которые под напором массового туризма рискуют превратиться в индустрию сувениров. В последнее время Шерпа, представлявший Непал на Венецианской биеннале 2022 года, особенно активно использует техники ковроткачества. Так, в прошлом году на гонконгской Art Basel он показал сотканный мастерами в Катманду десятиметровый гобелен «Лестница в небо», который он посвятил возрождению гималайского искусства.

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Из пустыни в сад

Окончив факультет моды Лиссабонского университета, португальская художница Ванесса Барраган какое-то время проработала в этой сфере, но вскоре оставила ее, ужаснувшись консюмеризму и безответственному отношению к ресурсам. Сначала она делала ковры в ремесленной мастерской, а позже открыла собственную художественную студию. Сегодня она создает сложносочиненные объемные гобелены, вдохновленные природными формами. Названия коллекций из переработанных и натуральных материалов говорят сами за себя: «Коралловый сад», «Пустыня», «Дюны», «Ботаника». За каждым ее произведением — мысль о риске утраты всей этой хрупкой красоты в экологической катастрофе. Работы Барраган можно увидеть в галереях и на выставках по всему миру — от ее родной Португалии до стран Азии, ОАЭ и США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Ванесса Барраган. «Погружение», 2023–2024 Фото: Vanessa Barragao Ванесса Барраган Фото: Vanessa Barragao Ванесса Барраган. «Пики II», 2023 Фото: Vanessa Barragao Ванесса Барраган Фото: Claudia Gori Следующая фотография 1 / 4 Ванесса Барраган. «Погружение», 2023–2024 Фото: Vanessa Barragao Ванесса Барраган Фото: Vanessa Barragao Ванесса Барраган. «Пики II», 2023 Фото: Vanessa Barragao Ванесса Барраган Фото: Claudia Gori

От мотка до прямой

Творческий путь выпускницы лондонского колледжа дизайна Равенсборн Джо Элборн начался в 2015 году со случайно купленного в благотворительном магазине мотка веревки, которым она решила обтянуть каркасы старых стульев. Потом она переключилась на табуреты — а затем, отбросив все лишнее, стала использовать изобретенную ею технику для создания текстильных картин. В ее работах параллельные и перпендикулярные веревочные ряды складываются в продуманные асимметричные структуры, отсылая одновременно к геометрическим абстракциям Пита Мондриана и Василия Кандинского и к экспериментам Баухауса. На счету Элборн многочисленные выставки, сотрудничество с лондонской галереей M.A.H и мельбурнской Otomys, а также оформление интерьеров дизайн-отелей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Джо Элборн. «Порог I», 2024 Фото: Jo Elbourne Джо Элборн Фото: Kat Green Следующая фотография 1 / 2 Джо Элборн. «Порог I», 2024 Фото: Jo Elbourne Джо Элборн Фото: Kat Green

Узелки времени

Художник и дизайнер Таня Агиньига работает с традиционными материалами — натуральными волокнами, текстилем, шерстью. Ее искусство, сформированное жизнью между мексиканской Тихуаной и американским Сан-Диего, исследует темы идентичности и рассказывает невидимые истории таких же, как она, людей, существующих между двух миров. В своих инсталляциях, предметах мебели и арт-а-порте Агиньига обращается к традиционному мезоамериканскому ткачеству и ремесленным техникам. В 2016 году, на фоне растущего напряжения на мексикано-американской границе, она запустила серию проектов AMBOS (Art Made Between Opposite Sides), объединяющих художников с обеих сторон границы между Мексикой и США. Один из них, Border Quipu, представлял собой кипу — интерпретацию древнеандской системы узелкового письма, созданную из ярких нитей и символизирующую ежедневные перемещения людей между США и Мексикой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Таня Агиньига. «Кипу границы», 2016 Фото: Gina Clyne; Courtesy of AMBOS Project Таня Агиньига Фото: Jenna Bascom; Courtesy The Museum of Arts and Design Таня Агиньига. «Кипу границы», фрагмент, 2016 Фото: Gina Clyne; Courtesy of AMBOS Project Следующая фотография 1 / 3 Таня Агиньига. «Кипу границы», 2016 Фото: Gina Clyne; Courtesy of AMBOS Project Таня Агиньига Фото: Jenna Bascom; Courtesy The Museum of Arts and Design Таня Агиньига. «Кипу границы», фрагмент, 2016 Фото: Gina Clyne; Courtesy of AMBOS Project

Кухарка в искусстве

В своих шелковых вышитых коллажах малавийская художница Билли Зангева изображает повседневный быт чернокожих женщин-домохозяек: прогулки с ребенком, моменты уединения, встречи с близкими. Зангеву интересуют «незамеченные героини», центром жизни которых является дом. Ее работы выводят текстиль за рамки традиционного ремесла, превращая его в полноценную форму искусства. Произведения художницы были представлены на ярмарках Paris Art Fair и Art Basel Hong Kong и на выставках в крупнейших музеях Европы и Америки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Билли Зангева. «Сердце дома», 2020 Фото: Courtesy Billie Zangewa and Lehmann Maupin, New York, Hong Kong, Seoul and London Билли Зангева. «Солдат любви», 2020 Фото: Courtesy Billie Zangewa and Lehmann Maupin, New York, Hong Kong, Seoul and London Билли Зангева Фото: Andrew Berry. Courtesy the artist and Lehmann Maupin, New York, Hong Kong, Seoul and London Билли Зангева. «Временная передышка», 2017 Фото: Courtesy Billie Zangewa and Lehmann Maupin, New York, Hong Kong, Seoul and London Следующая фотография 1 / 4 Билли Зангева. «Сердце дома», 2020 Фото: Courtesy Billie Zangewa and Lehmann Maupin, New York, Hong Kong, Seoul and London Билли Зангева. «Солдат любви», 2020 Фото: Courtesy Billie Zangewa and Lehmann Maupin, New York, Hong Kong, Seoul and London Билли Зангева Фото: Andrew Berry. Courtesy the artist and Lehmann Maupin, New York, Hong Kong, Seoul and London Билли Зангева. «Временная передышка», 2017 Фото: Courtesy Billie Zangewa and Lehmann Maupin, New York, Hong Kong, Seoul and London

Ода суккулентам

Колумбийка Алехандра Аристисабаль создает панно, скульптуры и инсталляции из пышного волокна из листьев суккулента Furcraea andina, которое традиционно использовалось в местном текстиле. Ее объемные геометрические абстракции востребованы как на выставках современного искусства, так и в частных и общественных интерьерах. Заказывая сырье у колумбийских фермеров, она стремится не только поддержать их и сохранить местные культурные традиции, но и привлечь внимание к разрушительным последствиям промышленного сельского хозяйства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Алехандра Аристисабаль. «Непослушный по натуре», 2014 Фото: Alejandra Aristizabal Алехандра Аристисабаль Фото: Alejandra Aristizabal Алехандра Аристисабаль. «Конец молчания», 2022 Фото: Alejandra Aristizabal Волокно из листьев суккулента Furcraea andina Фото: Alejandra Aristizabal Следующая фотография 1 / 4 Алехандра Аристисабаль. «Непослушный по натуре», 2014 Фото: Alejandra Aristizabal Алехандра Аристисабаль Фото: Alejandra Aristizabal Алехандра Аристисабаль. «Конец молчания», 2022 Фото: Alejandra Aristizabal Волокно из листьев суккулента Furcraea andina Фото: Alejandra Aristizabal

Танцы на ковре

Бразильская художница Вивиан Каккури сочетает текстиль с другими материалами и предметами — акрилом, смолой, хлопком и даже москитными сетками. Ее работы часто сопровождаются звуковыми инсталляциями, исследующими, как ритм разрушает социальные барьеры и формирует новые способы взаимодействия между людьми. Например, в серии гобеленов 2023 года она запечатлела танцующие фигуры — гостей вечеринок, проходивших в ее студии. На прошлогодней ярмарке Art Basel в Гонконге эти работы экспонировались в окружении вышитых колонок и аудиосистем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Вивиан Каккури. «Москитная сетка VII», 2024 Фото: Vivian Caccuri Вивиан Каккури. «Москитная сетка VII», фрагмент, 2024 Фото: Vivian Caccuri Вивиан Каккури Фото: Rebekah Flake Следующая фотография 1 / 3 Вивиан Каккури. «Москитная сетка VII», 2024 Фото: Vivian Caccuri Вивиан Каккури. «Москитная сетка VII», фрагмент, 2024 Фото: Vivian Caccuri Вивиан Каккури Фото: Rebekah Flake

Личная арт-хроника

Австралийский дуэт Crossing Threads, объединяющий художниц филиппинского происхождения сестер Лорен и Касс Эрнандес, использует шерсть мериноса, растительные волокна и переработанные ткани, а также неожиданные элементы: молнии, джинсовые швы, фрагменты старой одежды. С помощью авторской техники interknot — сложного переплетения узлов разной толщины — они создают рельефные поверхности, напоминающие природные структуры. Художницы рассматривают текстиль не просто как материал, а как инструмент фиксации времени: по желанию заказчика они могут вплести в работу памятные предметы, превращая ее таким образом в личную хронику.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Лорен и Касс Эрнандес. «Становление», 2025 Фото: Crossing Threads Лорен и Касс Эрнандес Фото: Crossing Threads Лорен и Касс Эрнандес. Гобелен «Нежность», 2020 Фото: Crossing Threads; Photography by Einar Aslaksen Следующая фотография 1 / 3 Лорен и Касс Эрнандес. «Становление», 2025 Фото: Crossing Threads Лорен и Касс Эрнандес Фото: Crossing Threads Лорен и Касс Эрнандес. Гобелен «Нежность», 2020 Фото: Crossing Threads; Photography by Einar Aslaksen

Культурное кодирование

Малайзийская художница Йи И-Ланн исследует ткачество как коллективную практику. В сотрудничестве с ремесленниками из кочевых сообществ Сама-Баджау на Филиппинах, в Малайзии, Индонезии и Брунее, а также с мастерами народов дусун и мурут из малайского города Кенингау, она создает традиционные плетеные маты tikar. Эти коврики одновременно украшают и организуют пространство, их можно складывать в модульные конструкции, получая таким образом площадку для совместного действия. Свое творчество художница рассматривает как инструмент фиксации культурных кодов: плетение становится коллективным жестом, а сам процесс — способом передачи истории.