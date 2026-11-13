Поезда в Архангельской области перевели на спецграфик после обрушения моста
Пассажирские поезда, следующие через перегон Черемуха – Виледь Северной железной дороги, временно перевели на специальное расписание. Аварийный участок, где 10 ноября обрушился пролет железнодорожного моста, пассажиры теперь объезжают на автобусах, после их пересаживают в резервные составы. Новый порядок будет действовать до полного окончания восстановительных работ, сообщила пресс-служба Северной железной дороги.
На стыковку поездов и автобусов закладывают от 2–3 до 6 часов в зависимости от рейса. Из-за вынужденных объездов время отправления и прибытия на конечных станциях — в Воркуте, Лабытнанги и Сыктывкаре — сдвинулось на более раннее.
Спецграфик ввели для семи маршрутов из Воркуты, Лабытнанги и Сыктывкара в сторону Москвы, Петербурга, Адлера и Новороссийка. Восстановление перегона ведётся круглосуточно силами более 200 железнодорожников, добавила пресс-служба железной дороги.