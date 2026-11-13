Поезда в Архангельской области перевели на спецграфик после обрушения моста

На стыковку поездов и автобусов закладывают от 2–3 до 6 часов в зависимости от рейса. Из-за вынужденных объездов время отправления и прибытия на конечных станциях — в Воркуте, Лабытнанги и Сыктывкаре — сдвинулось на более раннее.