ТАСС: Рим хочет отправить на переговоры по Украине дипсоветника Мелони
Рим планирует делегировать на переговоры с Россией по украинскому урегулированию Фабрицио Саджо — дипломатического советника премьер-министра Джорджи Мелони и советника по национальной безопасности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.
Участие итальянского представителя предполагается в рамках формата E5, пишет агентство. Это объединение включает в себя Францию, Германию, Италию, Польшу и Великобританию, а также делегатов от Еврокомиссии и Совета ЕС.
Ранее глава Евросовета Антониу Кошта говорил, что на саммите ЕС был согласован состав делегации для экспертных консультаций по Украине, куда должны войти представители европейских институтов и объединения «коалиции желающих». В то же время в Москве ставят под сомнение подобные договоренности. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что вопрос подключения европейских стран к переговорам по Украине не поднимался во время недавней встречи российских властей с американскими посланниками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Москве.
Подробнее о подготовке ЕС к следующим переговорам — в материале «Ъ» «Один на всех, не все за одного».