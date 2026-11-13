ТАСС: Рим хочет отправить на переговоры по Украине дипсоветника Мелони

Ранее глава Евросовета Антониу Кошта говорил, что на саммите ЕС был согласован состав делегации для экспертных консультаций по Украине, куда должны войти представители европейских институтов и объединения «коалиции желающих». В то же время в Москве ставят под сомнение подобные договоренности. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что вопрос подключения европейских стран к переговорам по Украине не поднимался во время недавней встречи российских властей с американскими посланниками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Москве.