Самое актуальное на неделю с 27 марта

Художница, с именем которой связано возникновение медиаарта в России, представляет свои работы, созданные за последние 15 лет.

В 1990-х она удивляла Санкт-Петербург первыми видеоинсталляциями, ее абстрактные картины тех лет помнят местные стены и даже Дворцовый мост. Эксперименты с новыми технологиями в Берлине привели Тобрелутс к изучению фрактальной геометрии, а желание найти для нее лучшую визуальную форму — в классическую живопись.

На выставке представлены итоги этих поисков в трех живописных циклах — «Небесные ландшафты», «Летнее платье», «Транскодированные структуры» и полная ретроспектива видео-арта художницы. Собрать эти произведения вместе было непросто: они давно разошлись по частным коллекциям и музейным собраниям. У зрителей появилась возможность проследить весь путь Тобрелутс, которую в 2016 году избрали в почетные члены Российской академии художеств,— от андерграундных опытов с первыми цифровыми технологиями до неоклассицизма с фракталами и античными героями.

Тобрелутс часто называют визионером, еще в прошлом веке предсказавшим технологический бум в искусстве. Она редкий художник своего поколения, которому природа и облачные узоры на небе интересны в той же степени, что и греческая мифология, и восприятие мозгом цифровой информации.