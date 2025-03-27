Самое актуальное на неделю с 27 марта
Кинопремьеры, новые выставки, книги и музыкальные альбомы
На выставках Москвы и Санкт-Петербурга молодые художницы прислушиваются к телесным ощущениям, состоявшиеся новаторы возвращаются к классике, а французская гравюра движется от готики к ар-нуво. Одна из книг, обращающих на себя внимание в марте, тоже, кстати, внезапно начинается как готический роман. Артистки слабого пола представляют свои новые мощные альбомы. А в российском прокате близится лето. И сигнализирует об этом не только календарь, но и сами премьеры: неонуар по-русски «Наступит лето» (не путать с «Кончится лето»!), жаркая черная комедия из Франции и осенний по пейзажу, но раскаленный по интриге психологический триллер из Великобритании.
«Ольга Тобрелутс. Транскодированные структуры»
- Фонд «Екатерина», Москва
до 18 мая
Художница, с именем которой связано возникновение медиаарта в России, представляет свои работы, созданные за последние 15 лет.
В 1990-х она удивляла Санкт-Петербург первыми видеоинсталляциями, ее абстрактные картины тех лет помнят местные стены и даже Дворцовый мост. Эксперименты с новыми технологиями в Берлине привели Тобрелутс к изучению фрактальной геометрии, а желание найти для нее лучшую визуальную форму — в классическую живопись.
На выставке представлены итоги этих поисков в трех живописных циклах — «Небесные ландшафты», «Летнее платье», «Транскодированные структуры» и полная ретроспектива видео-арта художницы. Собрать эти произведения вместе было непросто: они давно разошлись по частным коллекциям и музейным собраниям. У зрителей появилась возможность проследить весь путь Тобрелутс, которую в 2016 году избрали в почетные члены Российской академии художеств,— от андерграундных опытов с первыми цифровыми технологиями до неоклассицизма с фракталами и античными героями.
Тобрелутс часто называют визионером, еще в прошлом веке предсказавшим технологический бум в искусстве. Она редкий художник своего поколения, которому природа и облачные узоры на небе интересны в той же степени, что и греческая мифология, и восприятие мозгом цифровой информации.
«Французская манера. Гравюры и рисунки XV — начала XVII века»
- Эрмитаж, Санкт-Петербург
до 13 июля
Галерея графики Эрмитажа щеголяет одной из лучших французских коллекций в этом виде искусства. Более 150 листов показывают, как происходил переход от готики к стилистике Нового времени и самобытной «французской манере». Встречают зрителей карандашные портреты с отзвуками итальянского Ренессанса и следами влияния Северного Возрождения. Работы художников школ Фонтенбло и Парижа напоминают о моде на маньеризм. Книжная иллюстрация и гравюры Жака Шарля де Белланжа становятся последним рубежом на пути французской графики к рококо и ар-нуво.
«LU. Фигура умолчания»
- ММОМА, Москва
до 13 апреля
Хрупкие и дерзкие героини портретной галереи художницы Люси Соловьевой (LU) покорили гостей последней ярмарки современного искусства Cosmoscow. На стенде Carre d’artistes Moscow купленные картины и керамику ее авторства едва успевали заменять на новые работы. Теперь Московский музей современного искусства представляет персональную выставку Люси с произведениями из нескольких серий в жанрах новой вещественности и магического реализма. Художница из Владимира пишет не только романтичных юных дев и их чувства, но и лесные пейзажи, замеченные на границе сна и реальности.
«Знаки препинания»
- ДК «ГЭС-2», Москва
до 15 июня
Выставка-эссе в сопровождении перформансов о «пунктуации» речи, которая проявляется телесно. Запинки, оговорки, смешки, неосознанные жесты, спазмы, как правило, возникают бесконтрольно, указывают на внутреннее противоречие или сопротивление среде. Шесть молодых художниц — Лиза Бобкова, Анна Гарафеева, Мария Романова, Евгения Суслова и группа «Нежные бабы» (Александры Артамоновой, Евгении Лаптевой) — провели исследование на стыке психологии и искусства, чтобы с помощью видео, саунд-арта, перформативных практик передать сложные взаимосвязи между словом, телом и чувством. В их осмыслении препятствия перестают быть проблемами — они становятся стимулами движения или знаком, что пора сменить направление.
«Тайна в ее глазах»
- Режиссер Сэм Йейтс
Домохозяйка решает проучить мужа, подозреваемого в измене. Лихо закрученный сюжет психологического триллера о токсичных отношениях придумала исполнительница главной роли в нем Дейзи Ридли, звезда «Звездных войн». Оригинальное название фильма — «Синица».
«Девушки на балконе»
- Режиссер Ноэми Мерлан
Три марсельские девицы изнывают от жары и любуются с балкона красивым соседом. Попытка познакомиться закончится кровопролитием. Черная комедия в духе раннего Педро Альмодовара — второй режиссерский опыт актрисы Ноэми Мерлан («Портрет девушки в огне»).
«Наступит лето»
- Режиссер Кирилл Султанов
Сбежавший в Москву детдомовец (Микита Воронов) знакомится с подозрительно богатым сиротой (Марк Эйдельштейн). В этом стильном черно-белом дебюте можно увидеть ученическое упражнение, а можно — умное и тонкое кино о надежде в лишенном ее мире.
Tori Amos “The Music of Tori and the Muses”
О роли муз в жизни Тори Амос можно судить по ее мемуарам «Resistance» 2020 года. В этом бестселлере она столь щедро рассыпала своим феям слова благодарности, что глава издательства Penguin напрямую спросил у Амос, почему бы не посвятить им отдельную книгу. Так появилась «Tori and the Muses», представляющая дебют певицы в детской литературе, а с ней — альбом-саундтрек к этой 40-страничной повести. Тем, кто помнит чарующий саунд диска «Midwinter Graces», здесь не стоит ждать никаких новостей, и это — лучшая новость на сегодня. Не утруждая себя и фанов натужным хитмейкерством, Тори выдала девять пьес в чеймбер-попе — с хрупкой мелодикой и узнаваемым меццо-сопрано. Трудно сказать, как оценят альбом зумеры, зато сами музы определенно поставят ей максимум лайков. Чистая магия — без мухоморов и прочих «экспекто патронумов».
Jennie “Ruby”
В музыкальном автомате Blackpink артистки Лиса и Дженни играли за черную сторону — то бишь за рэп и условный бунт. Естественно, что с началом их сольных карьер СМИ принялись гадать, кто из чирлидерш K-pop’a кого перетанцует. Однако «боя подушками», как у группы Spice Girls в нулевых, не вышло: сегодня барышни — на разных полях. Еще до выхода релиза Дженни умело напускала тумана в сети. Дескать, его концепция строится по Уильяму Шекспиру, а повествовать она будет от лица своего альтер эго (приветики, Лиса!) по имени Дженни Руби Джейн. Впрочем, здесь и без классики добра хватает. Ruby поет, рэпует и пляшет во всех правильных жанрах, будь то поп, R’n’B и даже неосоул. И ладно, что подобной эклектикой никого ныне не удивишь. В конце концов, Дженни просто делает свою работу и делает хорошо. Строгие рекомендации всем, кому наскучили слезы, блестки и фрики в перьях.
Throwing Muses “Moonlight Concessions”
Очередной камбэк этих великих аутсайдеров из альтернативных 1990-х едва ли был внезапным: их предыдущий диск «Sun Racket» вышел в 2020 году и получил хорошие отзывы. Удивляет то, как ловко фронтвумен «Муз» Кристин Херш переиграла аудиоконцепцию трио. Вместо гранжевых перегрузов на «Moonlight Concessions» — жесткая акустика с виолончелью, режущей вдоль. Как известно, первые песни Херш были придуманы ее «иной личностью» по прозвищу Девочка-крыса (она появилась на свет после того, как артистка пережила автокатастрофу). Однако здесь все еще страшнее: «Нирвана» мешается с американой, кровь с пылью, а на болотах Каркозы вновь мерцают огни — вот только зажигал их явно не святой Эльм. Дремучая, сильная работа без провисаний. Тоскующим по атмосфере «MTV Unplugged in New York» — в закладки.
Гузель Яхина «Эйзен»
- АСТ, «Редакция Елены Шубиной»
Гузель Яхина возвращается к советской эпохе, которая, кажется, вообще оживляет современный исторический роман в России. «Эйзен» — художественная биография, работа в почти забытом жанре, посвященная великому советскому режиссеру. Читать Яхину, как обычно, интересно, но это не главное. Одно из самых ярких мест текста — описание кинообразов словами, причем за кадрами маячат репрессии. Автор многое домысливает, но ее Эйзен интересен особенно: он такой, каким мог бы быть. И это первое за долгое время — и потому особенно важное — размышление о советском художнике и власти.
Роман Шмараков «Каллиопа, дерево, Кориск»
- «Альпина нон-фикшн»
Новая книга прекрасного переводчика и тонкого стилиста Шмаракова — интеллектуальная проза, которая начинается как готический роман. В роли главного героя дом, который, как палимпсест, пергаментный свиток, раскрывает свои культурные слои перед читателем. Автор задает важный вопрос: могут ли сами вещи стать носителями памяти и как правильно с ними взаимодействовать? Отвечать читателю — в остроумном и увлекательном интеллектуальном путешествии.
Мария Васильчикова «Берлинский дневник: 1940–1945»
- Перевод: Е. В. Маевский, Г. И. Васильчиков
Издательство Ивана Лимбаха
Уникальный документ по истории русской эмиграции и антигитлеровского Сопротивления в Германии, который до сих пор хранит много тайн. Взгляд изнутри на немецкое общество, который проходит эволюцию от равнодушия до непринятия действием. Автор взрослела вместе со своим дневником, не сразу поняла его огромную ценность и писала обо всем — прежде всего о себе — предельно честно. Часть текста воспринимается как детектив, и читателю предстоит самому разгадать немало загадок. «Берлинский дневник» — почти наглядное пособие сохранения себя человеком в тоталитарном мире.